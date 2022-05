Guerra de Malvinas - Anécdotas que merecen ser recordadas 1ª parte

07/05/2022 - 23:25 Santiago

La guerra librada en 1982 entre la República Argentina y el Imperio Británico tuvo episodios que permiten entender el presente y sobre todo la convierten en una bisagra para la historia universal.

Fue la última guerra convencional en que se enfrentaron, a gran escala, las fuerzas armadas de dos países pertenecientes a Occidente, sin olvidar el contexto internacional de la guerra fría. Sin dejar de lado los sentimientos patrióticos y las sensaciones que los protagonistas vivieron en aquellos intensos 74 días, es posible abordar aquella guerra en los términos historiográficos con que se estudiaron las grandes epopeyas de la vida argentina: la guerra de la Independencia, la guerra contra el Imperio del Brasil y la guerra de la Triple Alianza, contra el Paraguay.

Se han escrito centenares de libros sobre el conflicto de 1982, pero sigue faltando una obra que sintetice el desarrollo militar de los acontecimientos como Bartolomé Mitre escribió la “Historia de Belgrano” o la “Historia de San Martín”.

En estos días en que la invasión de Rusia a Ucrania ha vuelto a poner a la humanidad ante un conflicto que no se esperaba, en la que se siguen cánones clásicos, con operaciones militares que parecen extraídas de libros de historia y sobre todo se comenten actos atroces y criminales que creíamos haber dejado atrás como sociedad universal, es motivo de interés el rescate de anécdotas sobre las islas Malvinas, algunas de la propia guerra y otras posteriores, que deben quedar en la memoria histórica como perpetuo homenaje a los héroes de Malvinas, que dieron la vida por la Patria y a los veteranos de guerra, que dieron lo mejor de sí por la Bandera celeste y blanca. En este espíritu, y fuera de lo que es costumbre, voy a relatar anécdotas de la guerra que pude conocer “in situ” gracias a sus protagonistas.





Una apuesta ligera que me llevó a las islas en 2008

Corría la primavera de 2008 y me encontré con un amigo, Jonathan, con quien estábamos pensando algunos proyectos de trabajo juntos, y mientras tomábamos un café a la sombra del gran gomero de la Recoleta en Buenos Aires, me dispara una pregunta inesperada: “¿No querés que viajemos a Malvinas?”.

La sorpresa me hizo buscar argumentos para esquivar una respuesta: “Mirá, hasta que no se pueda viajar desde el país, no. No me gusta la idea de tener que ir a Chile para cruzar a las islas”. La contestación de Jonathan me desconcertó: “Podemos salir de Río Gallegos…”. Le retruqué: “¿Cómo? No puede ser, si están prohibidos los vuelos comerciales desde aquí”. Para no prolongar una discusión que creía inútil, salí del paso diciéndole: “Si es así, comprá los pasajes y vamos…”, convencido de que no era posible. Sin embargo, al día siguiente por la tarde recibo un llamado de Jonathan: “Todo listo, viajamos el 6 de diciembre desde Río Gallegos”. Así fue que a 26 años de la guerra, en una ventosa y soleada tarde, llegamos en vuelo desde el territorio continental argentino hasta la base naval británica de Mont Pleasant, que recibe a todos los vuelos que llegan a las islas Malvinas, a unos 70 kilómetros de la capital, que los isleños llaman ahora “Stanley”, ya que investigando descubrieron que al ser fundada en 1843 no fue considerada puerto.





El dolor de mostrar el pasaporte argentino para entrar en las islas

Permítaseme decir que no fue fácil exhibir el querido pasaporte azul de los argentinos para entrar en las islas Malvinas. Mucho había meditado sobre eso, y hubo dos razones que aliviaron la tensión del momento.

La primera es que, más allá de razones y de justicia, las islas están bajo dominio del Reino Unido, y como dice una vieja frase aristotélica que un argentino ilustre como el general Juan Domingo Perón utilizó durante su vida: “La única verdad es la realidad”. Esta realidad fáctica no significa resignar ni un ápice de las convicciones sobre la justicia y el derecho del reclamo argentino de soberanía.Y la otra, que para mí fue la definitoria, es que la República Argentina firmó un acuerdo con Gran Bretaña el 14 de julio de 1999, que además de habilitar los vuelos comerciales interrumpidos desde 1982 estableció las condiciones para ingresar en las Malvinas. Ese convenio estableció, según la Cancillería argentina, que con relación a la necesidad de portar pasaporte argentino, se observa que ese acto administrativo:

1.- No constituye ningún precedente por cuanto está amparado por la fórmula de soberanía indicada en la Declaración Conjunta emitida en Madrid el 19 de octubre de 1989 (el famoso “paraguas”).

2.- La exigencia de poseer pasaporte es también para los ciudadanos británicos que ingresan a las islas Malvinas, aúnpara aquellos procedentes en vuelo directo desde Londres. Asimismo, fue claramente indicado que no se admitiría ninguna diferencia para los ciudadanos argentinos con relación a los ciudadanos británicos y su acceso a las islas.

Y como el Buen Dios siempre nos ampara y evita exagerar las angustias, al llegar me antecedían dos británicos que exhibieron su pasaporte color ciruela y pude ver como lo sellaban con el símbolo del gobierno isleño. Así pasé el mal trago con menos amargura que lo esperado. Vale destacar que todos los documentos oficiales conjuntos argentino – británicos usan la fórmula “Malvinas – Falklands” para nombrar al archipiélago austral, y que hubo un mutuo compromiso de ordenar la toponimia isleña para no ofender a las partes. La guerra librada en 1982 entre la República Argentina y el Imperio Británico tuvo episodios que permiten entender el presente y sobre todo la convierten en una bisagra para la historia universal.

Fue la última guerra convencional en que se enfrentaron, a gran escala, las fuerzas armadas de dos países pertenecientes a Occidente, sin olvidar el contexto internacional de la guerra fría. Sin dejar de lado los sentimientos patrióticos y las sensaciones que los protagonistas vivieron en aquellos intensos 74 días, es posible abordar aquella guerra en los términos historiográficos con que se estudiaron las grandes epopeyas de la vida argentina: la guerra de la Independencia, la guerra contra el Imperio del Brasil y la guerra de la Triple Alianza, contra el Paraguay. Se han escrito centenares de libros sobre el conflicto de 1982, pero sigue faltando una obra que sintetice el desarrollo militar de los acontecimientos como Bartolomé Mitre escribió la “Historia de Belgrano” o la “Historia de San Martín”.

En estos días en que la invasión de Rusia a Ucrania ha vuelto a poner a la humanidad ante un conflicto que no se esperaba, en la que se siguen cánones clásicos, con operaciones militares que parecen extraídas de libros de historia y sobre todo se comenten actos atroces y criminales que creíamos haber dejado atrás como sociedad universal, es motivo de interés el rescate de anécdotas sobre las islas Malvinas, algunas de la propia guerra y otras posteriores, que deben quedar en la memoria histórica como perpetuo homenaje a los héroes de Malvinas, que dieron la vida por la Patria y a los veteranos de guerra, que dieron lo mejor de sí por la Bandera celeste y blanca. En este espíritu, y fuera de lo que es costumbre, voy a relatar anécdotas de la guerra que pude conocer “in situ” gracias a sus protagonistas.





Malvinas bien vale una misa

El viaje duraba una semana. Llegamos el sábado 6 de diciembre y teníamos el vuelo de regreso el sábado siguiente. Nos dedicamos a caminar, a hablar con quien estuviera dispuesto (no fue fácil). El domingo fui a misa a la iglesia católica de Saint Mary (Santa María) y fue muy impresionante el esfuerzo de los fieles por ignorarme. Terminado el oficio religioso, y ante la quietud de todos los presentes decidí salir primero y en la puerta el sacerdote me dijo, por supuesto en inglés: “Bienvenido, lo invito a tomar un café a mi casa, como acostumbramos aquí”.

Estaba claro que todos sabían que era un argentino y actuaron en consecuencia. Hay que tener en cuenta que la población de las islas no llega hoy a los 3.000 habitantes y eso convierte a la sociedad malvinense en muy cerrada, no sólo por su cantidad de habitantes sino por su condición geográfica de aislamiento. Para ellos la guerra de 1982 fue un episodio brutal y traumático.

En la casa del cura, todos actuaban como si yo no estuviera allí, hasta que decidí encarar al anciano que había leído el texto sagrado durantela ceremonia. Se llama John Stewart y me sorprendió su respuesta cuando le pregunté si era isleño, porque airadamente me contestó: “No se confunda, yo soy británico”. Y me explicó que los ingleses, escoceses o galeses nativos que trabajan en las Malvinas, podían permanecer allí décadas, pero que terminada su vida laboral regresaban a las otras islas, las británicas. Incluso me dijo que la relación entre isleños y británicos nunca fue buena. Mi sorpresa dura hasta hoy, ya que en el país no analizamos este aspecto de la convivencia social en las islas con profundidad. Hoy los nativos malvinenses se reconocen como “islander”, isleño. Ya no se usa más el gentilicio “kelper”. Es sugerente que aún hoy los isleños usan palabras en castellano: “gaúcho” para hablar de los hombres del campo; “corral” para nombrar a los recintos de piedra que se usan para agrupar al ganado lanar; y sobre tomo me sorprendió ver una obra pictórica realizada por un isleño donde se observa a dos “gaúchos” ingleses tomando mate en una vieja estancia malvinense.

Esa pintura está en el museo histórico de las Malvinas, ubicado en la vieja sede de Líneas Aéreas del Estado, que durante años unió con sus vuelos la capital de las islas con el continente.





Un gobernador inglés y el té de las cuatro de la tarde

El martes 9, caminando por la costanera de la capital, esa postal universal donde aparece la iglesia anglicana de Cristo, vi venir a un hombre muy elegante. No es común ver sacos y corbatas en las Malvinas. Reconocí al gobernador británico, el diplomático Alan Edden Huckle. Lo encaré y diciéndole quien era, le manifesté mi deseo de tener una entrevista con él. No fue fácil escuchar que me dijera “Tenga Ud. en cuenta que soy aquí la voz oficial británica a cargo”. Luego de una breve conversación me invitó a tomar el “four o’clock tea” en su residencia.

Puntualmente a esa hora nos recibieron funcionarios británicos y pasamos al despacho de Huckle. No pude evitar un nudo en el estómago cuando al sentarme observé el retrato de la reina Isabel II en el mismo lugar donde más de un cuarto de siglo antes vi fotografiado el retrato de José de San Martín, hecho que recordé en ese instante. Una charla de 45 minutos se convirtió en una larga conversación de más de dos horas. Siempre el diálogo nos hace más sabios. Pero quiero compartir especialmente un fragmento de aquel momento. Cuando se genera confianza, uno se atreve a preguntas que no esperaba realizar, y yo le dije a Huckle si no veía en el futuro una solución al conflicto por las islas Malvinas a la usanza del acuerdo que transfirió Hong Kong a China.

La respuesta fue contundente: “Mire, Lazzari, lo primero es que las Malvinas no son Hong Kong, pero sobre todo la Argentina no es China”. El mayor ejercicio de real politik que recibí en mi vida. Ese día aprendí que las Malvinas estarán bajo nuestro dominio territorial cuando la Argentina sea un gran país, un potente país.

El gran desafío de los argentinos que espera su concreción. Si Dios quiere, el próximo domingo desde El Liberal, seguiremos con las anécdotas que dan carnadura a ese tiempo que nos permite compartir nuestra vida con los únicos héroes de guerra que la Argentina ha tenido en los últimos 150 años.