“Yo tengo un objetivo con los papás y tiene que ver con quitarles el miedo; es fundamental que ellos acompañen”

08/05/2022 - 00:13 Santiago

La natación para bebés poco tiene que ver con el nadar o el aprender a nadar, ya que, los niños son demasiado pequeños para adquirir y desarrollar autonomía en el agua y alcanzar los movimientos de la natación, al menos si hablamos en la etapa de la matronatación. Mucho depende de los papás: de su elección y de su acompañamiento durante el encuentro de sus hijos con una pileta.

En este sentido, la Prof. Camila Chara destaca la importancia del rol de los padres y de su “misión” para con ellos. “Yo tengo un objetivo con los papás, y tiene que ver con quitarles el miedo. Es fundamental que ellos no tengan miedo y acompañen a los niños, por más que no sepa nadar. Hay muchas mamás que no saben nadar y al principio se resistían, pero gracias a esa confianza que uno le trasmite, se animaron y se han sumado a las clases. Hoy me siguen agradeciendo, pero no por ellas, sino por lo que ven que lograron en sus hijos, al estar tan cerca. Además es un tiempo más que mamá o papá pueden tener con su niño”, recalca.

Finalmente, Camila sentencia: “La natación es algo mágico. Muchos me preguntan cómo hago para que los niños disfruten tanto en el agua. Sin embargo, yo no les enseño; yo trabajo con juegos que a ellos los haga descubrir, explorar y aprender por sí solos”.