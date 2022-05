Suben casos de Covid-19, pero advierten que podrían ser más

08/05/2022 - 00:16 Santiago

Varios especialistas del área de salud advirtieron que, de forma lenta pero permanente, están volviendo a subir los contagios de Covid-19, por lo que hay que reforzar los cuidados para reducir riesgos en esta época de frío. Y además también coinciden en llamar la atención sobre el subregistro de los casos.

La población, según advierten, dejó de ir a testearse y las cifras, por lo tanto, quedan limitadas a los diagnósticos en pacientes que están internados, a quienes consultan en los hospitales o viajeros.

En ese sentido, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió al “terreno de transición” en el que se está la pandemia, con aumentos esperables de casos leves a moderados.

Sin embargo, especialistas insisten en el subregistro de los contagios; los cambios en los requisitos para hisoparse, la confusión con otros virus respiratorios y la levedad de los cuadros, son algunas de las causas; los expertos piden una mayor vigilancia epidemiológica y reforzar la campaña de vacunación. Hugo Pizzi, profesor titular plenario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) expresó: “Cuando hablamos de subregistro es porque hay personas con patologías similares, estacionales, como la gripe, que no acude a testearse. Muchos, que están vacunados contra Covid, cursan la infección de manera muy lábil y no lo registran o los que la pasan como una gripe hacen reposo en sus casas durante unos días y simplemente vuelven a sus tareas”. Mientras que los casos ascendieron en los últimos siete días por segunda semana consecutiva (se informaron 11.443 acumulados entre el 25 de abril y el domingo pasado), los testeos volvieron a disminuir tras un repunte del 4,1% en la última semana de abril. Esta última semana, las pruebas diagnósticas bajaron un 16%, mientras que los positivos subieron un 7,9% hasta la última actualización oficial disponible de las notificaciones y tras el repunte del 35,3% la semana previa. La última ola, con la aparición de la variante ómicron, tuvo un pico de más de 150.000 positivos a mediados de enero, ya con el cambio de criterio para hisopar de diciembre por las largas filas que se formaban en los puntos de testeo. Esa modificación, que incorporó el diagnóstico clínico epidemiológico (por síntomas y contacto estrecho, sin testeo), también favoreció el subregistro. Jorge Geffner, vicedirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs) y profesor titular de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en las dos últimas semanas también advirtió la suba de los casos, aunque no es posible definir la magnitud porque es “muy bajo” el nivel de testeos. Por semana, se están haciendo poco más de 7.000 pruebas. “Ya entre familiares, colegas, docentes y estudiantes de la facultad vemos que estamos volviendo a tener conocidos infectados. Lo positivo es que eso no se refleja, por lo menos todavía, en más internaciones, en gran parte por la vacunación ûdiceû. El aumento de casos es evidente, aunque no tenemos el dato cierto de cuánto y es por desplazamiento de los sublinajes BA.1 y BA.2 de ómicron”.





¿Qué puede pasar?

¿Qué podría esperarse en las próximas semanas? Hay, para Geffner, “alta probabilidad” de que sigan subiendo los casos, “sin un aumento muy significativo” de internaciones, casos graves y fallecimientos.

“La ciencia tuvo logros importantísimos durante la pandemia y, también, fracasos. Los logros son el desarrollo de las vacunas y medicamentos específicos, antirretrovirales, para evitar las formas graves de Covid que aún no están disponibles en el país, como el mayor conocimiento de la biología del virus ûenumeraû. Pero en lo que no pudimos avanzar es en la capacidad predictora del curso de la pandemia: ahí seguimos en algo así como una caja negra”. No hay, por ahora, indicios de que un sublinaje de ómicron pueda volver a complicar el proceso de transición epidemiológica.

Pero el investigador señala: “No podemos descartar, aunque no sea lo más probable, que surja una variante que desafíe la inmunidad conferida por la infección previa o las vacunas. Este coronavirus nos dio tantas sorpresas y se comporta tan distinto a otros virus que hay que tomar precauciones”, sostiene.