El menor con hepatitis aguda se encuentra en condición muy delicada

09/05/2022 - 22:03 Santiago

Luego de que se conociera el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido en un menor de 8 años en la ciudad santafesina de Rosario, las autoridades sanitarias informaron que el chico ingresó a la lista de emergencia para recibir un trasplante de hígado. Según los especialistas, el menor se encuentra en una condición “muy delicada” por lo que fue ingresado a la lista nacional. Por el momento no se detectó ningún otro caso de la enfermedad o que esté relacionado a este hecho. “Es un caso aislado. No es un brote y quiero llevar la calma y la tranquilidad a la población”, indicó Sonia Martorano, titular de la cartera sanitaria santafesina. Se espera que el nuevo hígado llegue en los próximos días a la ciudad y será intervenido en Rosario en el único centro autorizado para la realización de trasplantes de esta índole. La aprobación de dicho procedimiento fue tomada por los especialistas que atienden al menor que indicaron que no había una mejoría. El caso de este chico es el primero que se detectó en el país, pero hace algunos días la Organización Mundial de la Salud generó una alerta por casos en Reino Unido en la población pediátrica. Desde la detección del primer caso, hay otros siete sospechosos de origen desconocido que están siendo analizados. Al no tener una conexión entre sí, no se trata de un brote, señalaron desde la cartera sanitaria de salud.