Maru Botana a EL LIBERAL: “Ojalá que este sueño de armar cooperativas en el país se concrete”

10/05/2022 - 00:44 Santiago

Las nueve familias que viven en Aguas Coloradas, población del departamento Figueroa distante 160 kilómetros de ciudad Capital, jamás imaginaron que María José González Botana o Maru Botana, iba a visitarlos para revelarle secretos de sus recetas y al mismo tiempo aprender cómo se prepara la tortilla santiagueña.

La cocinera más famosa de la televisión argentina estuvo ayer en esta comunidad. El encuentro fue en la Escuela N° 266 “Vicente Paz”.

La acompañaron en su trayecto de Santiago-Aguas Coloradas-Santiago, Abelardo Valdez y Daniela Uriondo.

Donó su receta para hacer pastafrola. Conformará cooperativas de trabajo para que la gente comercialice lo que hace y encaren la vida con otra mentalidad.





-¿Cómo fue el proceso que has iniciado para llegar hasta Aguas Coloradas?

-Vengo de Mendoza donde armé, junto a Abel Albino, un Hospital de Desnutrición Infantil que estaba parado por la pandemia. Lo terminamos hace un mes y medio. Ahí, con las mamás de los chiquitos desnutridos que iban a esperarnos, armamos la Cooperativa La Maru. Están bien, de resurgir con un proyecto y aprender a vivir con otra cabeza. Están contentas, unidas entre ellas. Soy amiga de Silvia Flores, la hija de “Toti” Flores, de La Matanza, y ella me ayudó a armar esta cooperativa en Mendoza. Silvia sueña con hacer cooperativas en todo el país. Le dije a Silvia que iba a Santiago del Estero en donde tengo una amiga. Empecé, la llamé a María (su amiga en Santiago) para que me diga cómo tenía que hacer. Tenía muchas ganas de venir porque sabía que había gente con necesidad, por ahí, más altas que en Mendoza, en situaciones extremas. Lo que me llevó de acá (Aguas Coloradas) fue lo lindo de cocinar con ellas (las mamás) y enseñarles a cocinar cosas para que puedan salir adelante. El cariño que me dieron fue impresionante. Esta gente le da un gran valor a su tierra, quiere a su tierra y el miedo que tienen que se las saquen. Repleta de emoción, de mucho cariño y con ganas de volver. Les hablé de la cooperativa y quedó muchas ganas de hacerla. Impresionante cómo trabajaron, cómo se prendieron, todo lo que cocinaron. Estoy contenta porque sé que va a ser fácil. En la próxima voy a venir con Silvia para que me ayude para la cooperativa. Fue relindo el día, completísimo de trabajo que hicimos hoy (por ayer). Me voy feliz.





-Desde lo más íntimo, ¿qué representa para usted recorrer la Argentina y llegar a lugares inhóspitos?

-Hay mucho para recorrer. Tenemos un país superlindo, rico en tierra. Esta gente (por la de Aguas Coloradas) vive mucho de sus animales y algunas viven del cultivo. Entonces, es darles un poco de amor, a enseñarles a cómo pueden proyectar, cómo pueden tener una realidad distinta, a darles alas. Creo que por momentos, a veces, la gente está triste o desesperanzada y por más que estén acá y que tengan su tierra, como te decía, siento que necesitan como motivaciones. Recorrer es porque quiero dejar una huella en mi país, una huella de hacer algo por él. Lo más importante es buscar gente que está perdida. Hoy (por ayer) me decían (en Aguas Coloradas) que esto (por su visita) es histórico. Yo, que soy famosa y que eso a la gente le da mucho amor, puedo estar acá con ellos. Hoy (por ayer) vi sonrisas, llantos, abrazos. A lo largo de los años, más allá de todo lo que me llegó y de todo lo que aprendí y todo lo que hice, este premio del cariño de la gente es uno que me impresiona y me llena el alma. Este sueño de armar cooperativas en el país me encantaría que se concrete porque va a ser bueno para la reconstrucción de muchos asentamientos. La mujer hoy lidera al mundo y me encanta verla en acción. La mujer tiene que trabajar, la mujer sin hacer nada se convierta en mala, peligrosa. Tiene que trabajar, hacer cosas productivas, lindas, tiene mucha energía. Hoy (por ayer) con todas las mujeres (de Aguas Coloradas) me sentí una más y eso fue relindo.





-¿Cómo se logra, en un país donde en lo económico es zigzagueante, armar cooperativas y hacer que éstas, funcionen?

-El cariño, el amor mueven montañas, Cuando ellas sientan ese amor ya o sintieron y ver esas ganas mías y armen su propio proyecto, ya eso las va a motivar y las va a unir cada vez más. Ojalá cada provincia me ayude en esto porque también es importante. No sólo hablo de la parte de gobiernos sino de personas comunes, que se copen, tengan ganas de vivir, que te quieran hacer la gamba y que te traigan a lugares que están lejos, situaciones así que te ayudan un montón porque, a veces, viviendo en Buenos Aires es complicado. Entonces, cuanto más nos involucremos más cambios vamos a ver. También es lindo poder ponerte en el lugar del otro y sentir que, en definitiva, somos todos iguales, , que a ellos les tocó de este lado y a nosotros del otro, pero que nos podemos integrar. Para mí eso es una reeducación para nuestros hijos y para el futuro de nuestro país. Hoy yo tengo miedo porque siento que muchos chicos de clase media-alta se quieren ir. Si hay esa posibilidad de que estos chicos se quieran ir, ocupémonos de los que están. Entonces, faltan chicos que estén bien nutridos, que puedan ir a la escuela.