Poscovid: “Se están viendo trastornos del sueño, asociados a problemas emocionales”

13/05/2022 - 22:13 Santiago

Entre los numerosos problemas que ocasionó a la salud el aislamiento que se vivió en el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, están los trastornos del sueño, lo que se ve en la multiplicación de casos que atienden en la actualidad los médicos especialistas de todo el mundo.

En este sentido, el médico neurólogo santiagueño, Dr. Mathias Qüesta Laudani, confirmó que esta situación se da en nuestra provincia, y de modo especial “muy asociados a trastornos emocionales”, como depresión o ansiedad, que originan el insomnio.

“Con la pandemia, esto de haber estado sin poder salir, hubo alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que se dio porque las personas al estar en sus domicilios comenzaron a dormir más tarde, algunas, por la situación de nervios comenzaron a consumir psicofármacos para dormir, hubo un aumento en la ingesta del alcohol, el hecho de estar recluido también ha aumentado la depresión y esto tuvo incidencia sobre el dormir”, precisó el doctor Qüesta.





Aumento de casos

Al mismo tiempo, reveló que se atienden más casos de trastornos de sueño, y que se está dando “una conjunción de situaciones”, ya que “se están viendo trastornos del sueño asociado mucho a trastornos emocionales; han crecido las consultas por depresión, por ansiedad e insomnio”.

“Uno ve que hay un combo de consultas y cuando hablas con la persona, te das cuenta que ha tenido problemas para conciliar el sueño”, dijo. Advirtió que “la gente se automedica para poder dormir o para bajar los nervios; toma un psicofármaco, y al tiempo hacen la consulta”.

“Siempre la indicación es no automedicarse si no se sabe bien cuál es el psicofármaco que está tomando y cuál es el que debería tomar, y si debería tomar alguno, porque todo está adecuado a la sintomatología o al síndrome de la persona. Muchas necesitan una atención psicológica y no deberían estar medicados. Hay que tratar de tener la conducta terapéutica para cada situación. Con la automedicación, la gente cree que facilita las cosas, pero a la larga tiene serias consecuencias”, concluyó el profesional.









Se trata de una función fisiológica de un gran valor para el organismo

“Dormir es una función fisiológica importantísima, porque estamos durante el día trab a j a n d o , h a c i e n d o deportes, viviendo, y a la noche cuando nos acostamos a dormir se ponen en marcha diversos procesos, con aumento de hormonas que nos hace regularizar nuestro organismo.

El sueño tiene diferentes etapas y cada una tiene su importancia, porque permite al organismo recuperar energías y poner ciertas funciones fisiológicas en orden. Si no se cumple con esas etapas durante la noche, durante el día va a tener mayor repercusión de ciertas patologías. Vamos a tener una mala calidad de vida y vamos a aumentar las chances de tener algún tipo de enfermedad.





Trastornos y mayores chances de enfermedades

Sobre los trastornos que ocasiona el mal dormir, el doctor Qüesta, mencionó: * “En cuanto a la calidad de vida, vamos a tener malhumor, falta de concentración, dolores de cabeza, fatiga, dolores corporales inespecíficos, mal rendimiento sexual, aumento del sueño cuando se hace otra actividad, o sea una híper somnolencia diurna. * En cuanto a otras enfermedades, estudios han demostrado, por ejemplo en serenos, gente que no duerme durante la noche, más tempranamente desarrollan hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, aumentan las chances de tener diabetes porque hay una mayor liberación de cortisol lo que hace que aumente la glucemia. Otros estudios muestran una mayor chance de tener enfermedades neurodegenarativas como alzheimer”.