Guerra de Malvinas: anécdotas que merecen ser recordadas (2ª parte)

14/05/2022 - 00:02 Santiago

Alguna vez se escribió que cuando uno logra casarse con la chica más linda del barrio, ese es el momento en que comienza a desconfiar de su belleza, ya que se casó con uno, que en principio no la merece.

Muchas veces nos pasa lo mismo con los veteranos de la guerra de Malvinas. Nos cuesta entender, nos toca compartir este tiempo de la historia con los únicos héroes de guerra que la Argentina ha tenido en los últimos 150, y que son gigantes con los que nos cruzamos cotidianamente en nuestras calles, nuestro trabajo, en definitiva en nuestra vida.

Los avatares políticos que llevaron a la guerra de 1982 no son óbice para reconocer el patriotismo de quienes dieron la vida heroicamente y de quienes hicieron todo lo posible para defender nuestro suelo de la mejor maneray con una valentía que reconocieron sobre todos los soldados enemigos. Vale leer, investigar y descubrir el extraordinario concepto que los británicos expresaron en los tiempos posteriores a la guerra sobre el desempeño de los hombres de tierra, mar y aire que pelearon por la Argentina.

El título del libro que escribió el general Julian Thompson, comandante del ejército británico es timbre de honor para nuestros soldados: “No picnic”, es decir la guerra no fue un paseo para ellos. Seguiremos hoy recorriendo anécdotas vinculadas con la gesta de Malvinas que pueden servirnos para poner en su lugar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en homenaje a los héroes.





Un veterano que no perdió el humor

Cuando en el mes de diciembre de 2008 viajé a las islas Malvinas, salimos unos días antes desde Buenos Aires hacia Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, donde abordaríamos con mi amigo Jonathan, el avión de Lan Chile rumbo al archipiélago. Vale recordar que por entonces el habitual vuelo comercial de cada semana comenzaba en Santiago de Chile, con escalas en Puerto Montt, Punta Arenas y una “parada técnica” que justificaba el aterrizaje en Río Gallegos el primer sábado de cada mes para continuar viaje hacia la base naval de Mount Pleasant, que oficia como aeropuerto internacional de las islas.

En el aeropuerto de Río Gallegos, cuya pista es compartida con la brigada aérea que participó como actor principal durante la guerra de 1982, mientras tomábamos un café, conocimos a cinco veteranos de guerra que habían decidido regresar a Malvinas luego de más de un cuarto de siglo. Entre ellos se encontraba Claudio Guida, con quien simpatizamos rápidamente. Guida había sido convocado como conscripto el 2 de abril de 1981 para servir en la Armada, y el conflicto de 1982 lo encontró en la Escuela Naval de Río Santiago, desde donde fue enviado a Malvinas a los pocos días del desembarco argentino. En el vuelo me di cuenta que Guida se iba a convertir en un gran amigo y hasta hoy no me equivoqué: ese día encontré a un hermano.

Entre los requisitos para desembarcar en las islas, además de presentar el pasaporte argentino, había que llenar un formulario que tenía varias preguntas, una de las cuales era: “Visitó alguna vez las Falklands? Guida era mi compañero de asiento y con gran humor me preguntó: “¿Que contesto? Yo visité las Malvinas, no las Falklands…”. Cuando un protagonista de la historia, con todo el dolor de los recuerdos de la guerra, era capaz de enfrentar una circunstancia como esa con humor, estaba mostrando su cualidad humana y su resiliencia frente a su propio pasado.





Nadie está preparado para la derrota

Llegados a las islas, dedicamos mucho tiempo, generalmente juntos, a visitar los campos de batalla, las calles de la capital, sus tabernas que eran los únicos espacios abiertos para reunirse, y sobre todo los edificios que reconocíamos tales como la antigua sede de Lade, convertida en museo histórico, donde se encontraba la bandera argentina rendida en la gobernación el 14 de junio de 1982. Allí experimenté por única vez en toda mi vida una sensación de ahogo en la pequeña sala dedicada a la guerra, donde compulsivamente me dediqué a cotejar que los datos que se expresaban en los pequeños letreros indicativos fueran ciertos. Encontré dos errores materiales: la cantidad exagerada de muertos argentinos (decía que fueron 1.000 y el dato real fue 649) y la omisión del nombramiento de Luis Vernet como gobernador civil de las islas en 1829.

En el intento de corregir esos errores, una vez regresado a Buenos Aires envié la documentación sobre el tema. Y para superar el ahogo físico que sentí en aquel momento, tuve que salir durante un cuarto de hora para luego terminar la recorrida de un museo típico como cualquiera de un pueblo argentino, pero con una historia que dolía mucho y profundamente. Otro día, recorriendo la zona del puerto, llegamos a los viejos galpones de chapa acanalada que habían sido las instalaciones de la única unidad militar creada durante 1982 en las islas: el Apostadero Naval Malvinas, donde quedaban rastros de aquellos días.

En una pared de chapa, se observaba la reparación que tapó el hueco de una ametralladora usada para defender la posición. Y en medio de la explanada, aún se podía observar la base del mástil en el cual flameó durante 74 días la bandera argentina. Ver esos rastros de 1982 no es fácil y nos hace tomar conciencia de aquella batalla perdida.









El borceguí que esperó 26 años a su dueño

En una de las recorridas por los campos de batalla, nos dirigimos a la península Camber, que es la lengua de tierra que se contempla desde la costanera de la capital isleña, y donde se levantan aún los viejos tanques de combustible de YPF abandonados. Allí Guida había combatido en los últimos días de la guerra y fue el lugar donde lo sorprendió la rendición.

Es impresionante ver cómo cada uno de los veteranos vivió su regreso a Malvinas de forma diferente. Una frase de Guida me hizo entender: “No hubo una guerra, hubo tantas guerras como hombres que pelearon. Cada uno vivió su propia guerra”. Mientras caminábamos por las trincheras que quedaron, donde se verificaba que los malvinenses no habían hecho nada por limpiar los campos de batalla, ibamos encontrando restos de la guerra: petacas, dentífricos, alguna manta desgajada y muchas vainas de proyectiles disparados.

En un momento dado llegamos a la trinchera en la que Guida pasó varios días y sus noches en medio de los bombardeos y los desembarcos británicos repelidos varias veces. De pronto Guida baja a la trinchera y comienza a mover las piedras que oficiaban de piso. Había algunos cables de telégrafo, muchas vainas servidas y de pronto apareció un borceguí derecho, que tenía dentro una media anudada con el ancla símbolo de la Armada. Guida, con circunspección poco común en él, nos contó que luego de la rendición había dejado allí, en su trinchera irredenta ese calzado para volver a recuperarlo. La emoción de haber sido testigo de ese momento y de ese relato me dura hasta el presente. Los dos borceguíes de Guida están hoy en su casa del gran Buenos Aires.