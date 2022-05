Se viene la “Luna de sangre” y regresan las creencias sobre sus efectos en las personas

15/05/2022 - 00:21 Santiago

Durante la noche de hoy y la madrugada de mañana, gran parte de América, África y Europa podrá disfrutar de la “Luna de sangre”, un impresionante fenómeno natural que teñirá la luna de rojo durante unas horas dando como resultado un paisaje inigualable.

Este fenómeno sucede cuando hay un eclipse lunar, es decir, cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, haciendo que una sombra oscurezca a nuestro satélite dándole un tono rojizo por la falta de luz proveniente del sol.

Sin embargo, la presencia de la “Luna de sangre” es más que un espectáculo en el firmamento.

Con ella se reviven los ancestrales mitos sobre el único satélite natural de la tierra. De igual manera, se cree que esta “Luna de sangre” influye en el estado de ánimo de las personas.

Muchas personas han creído durante siglos que la luna afecta al comportamiento humano. Sin ir más lejos, la palabra “locura” proviene de otra del latín, “lunaticus”, que significa “lunar”. Otro de los rumores científicos más comunes es el de que el ritmo lunar interviene en las embarazadas a la hora de dar a luz, teniendo más probabilidades de ponerse de parto justo en momentos determinados de sus fases.

Desde hombres lobo, hasta el fin del mundo, estas son algunas de las supersticiones que giran alrededor de la “Luna de sangre” y que todavía a día de hoy siguen preocupando a los más supersticiosos. Incluso, muchos portales astrológicos han dado a conocer cómo afectará la “Luna de sangre” a cada signo del zodíaco. Obviamente, solo son rumores y la ciencia no los ha podido demostrar todavía. Al día de hoy, en algunos países, como la India, se sigue relacionando la “Luna de sangre” como la causante de algunas dolencias: indigestión si se come durante las horas que dure el eclipse o falta de cicatrización si nos hacemos una herida en este período. Pero no todas las supersticiones son malas, los budistas tibetanos aseguran que la buena energía de la “Luna de sangre” multiplica el buen karma cuando llevamos a cabo buenas obras mientras dure el eclipse lunar. Las antiguas civilizaciones asociaban el color rojizo de la Luna a posibles luchas que se llevaban a cabo en el cielo.





Será visible en todo el territorio nacional

Dos semanas después del eclipse parcial de Sol, en el último día de abril, entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, habrá otro fenómeno astronómico: el primer eclipse lunar del año, que coincide con la Luna Roja o Luna de Sangre. Según un mapa de la Nasa, el eclipse será totalmente visible en América Latina, el Caribe y la par te oriental de América del Norte. En la Argentina, se podrá observar en todo el territorio nacional.

“El eclipse total se podrá ver desde cualquier punto, siempre y cuando la nubosidad nos lo permita”, señaló el sitio especializado Meteored. A diferencia del eclipse de Sol, donde solo se aprecia en una porción chica del planeta cuando sucede, el lunar se puede disfrutar en toda la franja del planeta en la que sea de noche, y siempre que coincida con el horario de alineación del Sol, de la Tierra y de la Luna. Y también, al contrario de lo que ocurre en un eclipse solar, donde la alta radiación puede provocar daños en la retina de los ojos, en un eclipse de Luna, al tener una radiación mínima, no es necesario protegerse la vista con filtros especiales.









La penumbra comenzará a las 22.30 de este domingo

La penumbra comenzará a las 22.32 de este domingo y una hora más tarde, la Luna empezará a ser eclipsada. A la 0.30 del lunes, el eclipse será total y dará lugar a la “Luna Roja”. Este fenómeno llamado también “Luna de sangre”, ocurre porque la Tierra bloque la radiación directa del Sol a la Luna, pero las partículas en suspensión que hay en la atmósfera refractan parte de la luz solar en el espectro del color rojo. Tonalidad Motivo por el cual, desde la Tierra puede observarse al satélite con ese tono. Este nuevo acontecimiento astronómico no volverá a repetirse en Sudamérica hasta dentro de cuatro años.