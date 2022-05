Instan a tomar conciencia de los riesgos de la hipertensión

18/05/2022 - 00:43 Santiago

En conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial se realizó en la Plaza Libertad una jornada con actividades para generar conciencia en la comunidad santiagueña sobre esta problemática.

El evento fue organizado por el Ministerio de Salud de la provincia junto con la Sociedad Santiagueña de Cardiología, la Municipalidad de la Capital y la Facultad de Ciencias Médicas. En esta opor tunidad se llevaron a cabo controles de presión, consejería, actividades físicas, y además se instalaron stands con toda la información acerca de los factores de riesgo, diagnóstico, prevención y tratamiento de esta enfermedad silenciosa.

En diálogo con la prensa, el presidente de la Sociedad de Cardiología, Mauro Ruise, explicó que esta enfermedad es la principal causa de muerte prematura en Argentina y en el mundo y también es la más fácil de diagnosticar.

“Recomendamos controlarse la presión arterial; en el caso de un hipertenso cada tres meses, y en una persona mayor de 18 años una vez por año. El tratamiento que tendrá el paciente es farmacológico y con cambios de estilo de vida, como la disminución en el consumo de sal, la actividad física, comer saludable y bajar de peso. Todo esto es fundamental”.





Trabajo

Seguidamente, el director de Salud Municipal, Antonio Palomo, habló sobre el trabajo que se viene realizando desde su área. “Tratamos de enfocarnos en la prevención primaria a través de la promoción de medidas de autocuidado, ya que esta enfermedad requiere de una captación temprana. Hoy podemos ver que hay una participación comunitaria grande la cual es muy importante que se sensibilice para evitar los eventos como los ACV, alteraciones renales y los problemas cardíacos”, precisó.









MINISTERIO DE SALUD

Las actividades siguen durante toda la semana

El Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha un programa de actividades durante la Semana de la Hipertensión Arterial. Hasta el 20 de mayo en las Upas de Capital, La Banda y hospitales realizarán controles de HTA, brindarán información sobre la enfermedad y entregarán folletos. La misma actividad se replicará de lunes a viernes en las Plazas Saludables. Desde ayer, hasta el 25, en los Caps de Santiago harán control es de HTA a quienes concurran al lugar. Además, hasta el 20, en el Ministerio de Salud se realizan pausas activas. Cómo sigue Adelantaron también que el jueves 19 a las 10, en la sede del Ministerio se realizará la pausa activa en el pasillo central, con controles de hipertensión y difusión de todo lo relacionado con la enfermedad. Ese mismo día, a las 10, en la Unse se colocará un stand informativo, con controles de presión a quienes lo soliciten y consejería por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.





PARA TENER EN CUENTA

De qué se trata la HTA, cada vez más común en la población

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal.