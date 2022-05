Seis cosas que deben saber los santiagueños sobre el Censo 2022

18/05/2022 - 08:23 Santiago

Restricciones. Por tratarse de un mega operativo que se realiza en cada década, el país prácticamente se paraliza. La actividad profesional estará restringida, según dispone la ley 24.254, entre las 00.00 y las 20.00 de hoy, miércoles 18. En cuanto a restricciones: no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios.

Comercios. Si bien la Ley 24.254 establece en el artículo 2 que todos los comercios deberán estar cerrados entre las 00.00 y las 20.00, hay excepciones a la regla. Los esenciales podrán atender durante todo el día, como los hospitales, centros de salud, estaciones de servicio y farmacias. Como consecuencia, las personas que deban ir a trabajar el día del Censo, deberán designar a un miembro de su familia para que se quede en su vivienda y así poder contestar el cuestionario.

Transporte. El transporte público es un asterisco aparte. Su uso estará limitado a un cronograma especial de los domingos y por ende, habrá algunas demoras para su uso. Por otra parte, el Ministerio de Transporte dictaminó que el uso será gratuito para los censistas. De acuerdo a la resolución 283/2022 del ministerio, “el personal censista que llevará adelante la tarea encomendada, deberá exhibir al momento de hacer uso del servicio su credencial oficial provista por el Indec”. En Santiago del Estero, también podrán trabajar los remises, taxis o radiotaxis. El objetivo de este Censo Nacional es el de cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. A partir de los resultados, se podrán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales.

Quedar en casa. Aquellos que aún deseen completar el cuestionario de manera remota en la web del Indec tienen tiempo para hacerlo hasta hoy, miércoles 18, a las 8 de la mañana, momento en el que comenzará el operativo presencial. Ésta es la manera que ya eligió el 40,5% de las viviendas argentinas, lo que nuclea a alrededor de 18,5 millones de personas. El primer paso para completar el Censo Digital es generar el Código Único de Vivienda, que individualiza el domicilio de la persona que responde las preguntas. En este punto, el Indec solicita tipo y número de documento para atestiguar la edad del censado. Esta información no forma parte del cuestionario censal, según informaron desde el organismo. Al respecto, en la conferencia de prensa donde se presentó el Censo Digital, el director del Indec, Marco Lavagna, comentó: “Este dato no queda registrado en ningún lado, sino que lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. No queda incorporado en la cédula papel”. Por eso, las personas que completen el Censo de manera tradicional no tendrán que aportar esta información al censista. En ese caso, solo deberán responder las 61 preguntas que presenta el cuestionario, pero no deberán consignar su identidad a través del documento. En ese aspecto, desde el Indec recuerdan que el operativo se propone contabilizar a toda la población del país; es decir, tanto a los que tienen documento como a aquellos que carecen de él.

Horario. El operativo censal comenzará hoy a partir de las 8 de la mañana. En ese momento, los enviados del Indec recorrerán las áreas asignadas previamente por la organización del evento.