Inflamaciones intestinales y el valor de su detección a tiempo

18/05/2022 - 23:26 Santiago

Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) son un grupo de patologías que incluyen a la Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y Colitis Indeterminada y un aspecto clave es realizar un diagnóstico temprano y que haya una mayor adherencia a los tratamientos.

Las citadas enfermedades pueden presentar una gran variedad de síntomas como diarrea, pérdida de peso, cansancio, fiebre o febrícula, sangrado rectal, dolor abdominal, obstrucción intestinal y fístulas.

Muchas veces se pueden confundir estos cuadros con otras patologías como el síndrome del intestino irritable o la llamada gastritis, lo cual retrasa el diagnóstico hasta en 7 años. En el marco del Día Mundial de las EII, los especialistas subrayan la importancia de realizar la consulta oportuna y de efectuar los estudios correspondientes, como una ileocolonoscopia, entre otros, para confirmar esta enfermedad que afecta en su conjunto a entre 40 y 70 individuos de cada 100 mil personas, mientras que destacan la importancia de promover y practicar una buena adherencia a los tratamientos.

“Cuando hablamos de EII nos referimos a un grupo de trastornos de causa desconocida que afecta al tubo digestivo en diferentes partes. Los síntomas más frecuentes son diarrea, a veces con sangre, dolor abdominal, pérdida de peso y en los niños un retardo en el crecimiento”, señaló el Dr. Martín Ariel Toro, integrante del Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Gadeccu).

Y añadió: “Más de la mitad de la población por lo menos una vez al mes tiene algún síntoma digestivo, con lo cual, al ser síntomas tan frecuentes se confunde este tipo de enfermedades con afectaciones más benignas como por ejemplo el síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional que es lo que la gente conoce como gastritis. Así, pasa mucho tiempo, en promedio, de acuerdo con algunos estudios, unos 7 años, hasta llegar al diagnóstico”.





OBSERVACIÓN

Estudios para llegar al diagnóstico y a los tratamientos

La ileocolonoscopia es el estudio estándar para llegar al diagnóstico. Mediante la misma se observa todo el intestino grueso y la primera parte del intestino delgado, pero, no obstante, no existe un solo método para diagnosticar las EII, sino que hay una conjunción de métodos, como si fuera el armado de un rompecabezas en el cual se van juntando varias piezas hasta intentar llegar a la certeza diagnóstica. El Dr. Toro al respecto, explicó: “Entre estas piezas está la biopsia, pero no es la única, hay otros indicios que hablan de una inflamación crónica y permanente que termina dañando el tubo digestivo”. “Se pueden hacer análisis de sangre para ver si hay signos de inflamación crónica, también un estudio de la materia fecal y todos los exámenes por imágenes que permiten ver las partes del tubo digestivo: ecografía, tomogra f í a , resonancia magnética y la videocápsula endoscópica, esta última muestra las imágenes del intestino delgado que antes eran inaccesibles para explorarse en forma directa”, agregó. Para tratar las EII es fundamental un abordaje multidisciplinario, esto incluye medicación con antiinflamatorios de acción local, corticoides, y también la cirugía.

“Trabajamos en conjunto con cirujanos coloproctólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras y enfermeros especializados en esta patología, un avance que se dio en los últimos años porque éstos profesionales son intermediarios entre el paciente y el médico y un gran soporte para abordar estas afecciones”, aseguró el Dr. Toro. En tanto, según el especialista, se utilizan terapias más modernas que incluyen los medicamentos biológicos que cambiaron el paradigma que se tenía respecto de la inflamación crónica porque son medicamentos generados por biotecnología a través de los cuales se bloquea una de las líneas de inflamación. “Estos medicamentos tienen la particularidad de que sirven para frenar las crisis de la enfermedad, el brote, pero también para mantener la enfermedad dormida, inactiva”, manifestó.