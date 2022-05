Se concretó el segundo encuentro del Mes de la Fonoaudiología

20/05/2022 - 22:16 Santiago

Desde el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” concretaron el segundo encuentro del Mes de la Fonoaudiología. En esta oportunidad diserto la Lic. Gabriela Roger sobre “El Lenguaje, una guía para su desarrollo”.

La Lic. Roger, dio datos claves a tener en cuenta: que es indispensable para la comunicación un otro para tener referente a quién imitar, con quién tener una ida y vuelta (feedback).

Además remarcó que hablar mucho no es sinónimo de estimulación; y recordó que darles pantallas desde edades tempranas no es estimulación intelectual ni motricidad fina, ya que manejar el celular no es una destreza cognitiva ni marcador de inteligencia.

Sostuvo, también, que toda conducta encierra situaciones comunicativas, y por eso hay que mirar al pequeño. Además remarcó pautas a tener en cuenta para ayudar en el desarrollo del lenguaje.