"Canta conmigo ahora": los santiagueños ya buscan un lugar en el nuevo programa de Marcelo Tinelli

23/05/2022 - 11:21 Santiago

“CANTA CONMIGO AHORA” es la versión argentina de “ALL TOGETHER NOW”, el programa de televisión original de la BBC, basado en una competencia de canto.

Es éxito en el mundo y ahora llega a nuestro a país conducido por Marcelo Tinelli

Es una competencia que sale del tradicional concurso de canto, porque en Canta Conmigo Ahora los participantes se enfrentan a un panel de 100 jurados expertos de la música en todos sus géneros y rubros musicales. (Todavía no están cerrados)

El participante deberá lograr que con su performance Los 100 se paren, presionen un botón y canten con él.

Su objetivo será emocionarlos, contagiarlos con su canto para lograr que Los 100 lo voten o la mayor cantidad de votos posibles.

Para este formato realizaremos casting en todos lados, son 4 equipos de casting distribuidos por todo el pais

La modalidad del casting es muy simple , 1ero ingresan grupos de 20 o 30 participantes y una coach de canto hará la primera preselección haciendo cantar a cada participaron a capella , luego los participantes q ella elija serán las q pasan a una siguiente etapa en la cual cantarán uno o dos temas segun lo disponga la producción , y estos son los participantes q finalmente serán visualizados en bs as y podrán tener la posibilidad de participar del programa¿

En el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero ya se está desarrollando el casting de artistas para el programa "Canta conmigo ahora", con el que Marcelo Tinelli planea regresar a la pantalla de canal trece este año. La prueba continuará hasta las 17, y se repetirá mañana, desde las 10 de la mañana.

¿Cómo es el programa?

"Para este formato realizaremos casting en todos lados, son 4 equipos de casting distribuidos por todo el país", explicaron desde la producción.

La modalidad del casting es muy simple: