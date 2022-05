Santiago del Estero activó la estrategia de vigilancia sanitaria ante el caso de viruela del mono

24/05/2022 - 00:39 Santiago

En relación con el caso reportado de un paciente con sospecha de viruela del mono en Buenos Aires, la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif, informó que la provincia recibió la alerta y los equipos de salud están implementando la estrategia de vigilancia epidemiológica, de acuerdo al protocolo dispuesto por la Nación.

Los equipos de salud activarán las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar algún caso, dar adecuada atención e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión.

El caso trata de un residente de provincia de Buenos Aires con síntomas compatibles con viruela símica por cuanto presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre.

El paciente, que se encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento sintomático, tiene antecedente de viaje a España, del 28 abril al 16 de mayo.

Para realizar el seguimiento e investigación se realizó la toma de muestras para diagnóstico etiológico, las cuales están siendo analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia Inei-Anis “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Desde la notificación de los primeros casos de esta enfermedad en países no endémicos, se conformó en el Ministerio de Salud de la Nación un equipo de trabajo con el objetivo iniciar la vigilancia del nuevo evento y generar las recomendaciones específicas para los equipos de salud y la población.

El 21 de mayo la Organización Mundial de la Salud reportó 28 casos confirmados, por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela del mono en 12 países no endémicos (Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos).

El alcance de la transmisión comunitaria no está claro aún en esta etapa y, por tanto, existe la posibilidad de identificar más casos. Se considera que el virus de la viruela símica tiene una transmisibilidad moderada entre humanos. La transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones con lesiones cutáneas infecciosas, parece ser el modo probable de transmisión. Entre individuos sin contacto cercano se considera baja.









LA ENFERMEDAD

Origen, características y síntomas propios

La viruela del mono es una zoonosis selvática causada por el virus que pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Puede transmitirse por exposición a gotas exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados. El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La enfermedad a menudo es autolimitada y los síntomas se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Por lo general, se desarrolla una erupción. Esto a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales, y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor.





El caso sospechoso está aislado y en tratamiento

La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, aseguró que el primer caso sospechoso que se detectó en el país de viruela del mono se encuentra “con aislamiento para el tratamiento de los síntomas” y que ya se ubicó a los contactos estrechos para “cortar la cadena de transmisión”. Destacó que esta enfermedad “no es la viruela que conocimos que está erradicada en el mundo, se llama zoonosis, lo que significa que el virus está en los animales y que, ocasionalmente, pasa al hombre”. Asimismo, precisó que si bien el ser humano no es “el principal trasmisor” existe la posibilidad de que ocurra “pero la transmisión es baja, no es como el Covid o la influenza, no tiene ese nivel de transmisión”.