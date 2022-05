Consejos: cómo debe ser la rutina de alimentación para aprovechar las frutas y verduras de la mejor manera

27/05/2022 - 23:45 Santiago

La Lic. Raquel Carranza recomendó “mantener un fraccionamiento de comidas en lo posible de 4 comidas diarias, y según necesidad agregar colaciones entre las principales para evitar acumular apetito; y considerar que las colaciones deben ser pequeñas comidas y de baja densidad calórica”.

“Si sientes ansiedad y frío, lo mejor es acudir a las infusiones calientes como te de hierbas, malta y té en sus distintas variedades, pudiendo incluir caldos de verduras naturales”, aconsejó.





Hidratación

El agua es otro alimento un poco olvidado. “La suma de infusiones calentitas a lo largo del día, como mate cebado, té de hierbas, no reemplaza el consumo de agua potable. Se sugiere tener siempre disponible de alguna botellita cerca, para no olvidarse. No esperen a tener sed para ingerir agua, ya que la sed es el primer signo de deshidratación”, indicó la especialista.

Y agregó: “Hay que evitar el consumo diario de bebidas azucaradas y gasificadas y controlar el consumo de sodio que se encuentra en muchos alimentos ultraprocesados como sopas en sobre, snacks dulces y salados”. Además de incluir alimentos fuentes de este nutriente, exponerse al sol diariamente en horarios adecuados, es una conducta para mejorar y favorecer la absorción de la vitamina D.