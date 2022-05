''Esta es la verdad de la Iglesia Católica, no hay equivocación''

30/05/2022 - 02:47 Santiago

El hermano Paul, es oriundo de Burundi y por primera vez participa en nuestro país en una festividad multitudinaria como la de Mailín, y manifestó "una alegría inmensa" al poder presenciar esta demostración de "piedad popular".

"La sensación que me deja esta piedad popular, es que se demuestra que la Iglesia es una unidad, donde las personas vienen de todos lados, me llenó de una alegría inmensa. Es la primera vez que vengo aquí, y me dio una alegría para la que no se pueden encontrar las palabras para expresarlo", le confesó Paul a EL LIBERAL, instantes antes del inicio de la misa central en honor al Señor de los Milagros de Mailín.

Admitió que le representaba "una alegría enorme celebrar con la gente sencilla que pide la bendición, que te cuenta cosas, y que confía en este Señor que ha vencido la muerte y que alivia a todos, y ese es un mensaje de alegría y de invitación a cada uno de nosotros".

El religioso se destacó durante la jornada central de los festejos por su jovialidad, su llegada a la gente y su carisma especial durante la celebración.

Consideró que, "hay quienes dicen que no creen en nada, pero esta gente les demuestra lo contrario, y quienes no creen, sería mejor que revisen su conciencia".

"Hay que ver esta convicción de quienes vinieron desde tan lejos, gente que salió desde Buenos Aires, que llegaron de madrugada, con el frío, y de tantos otros lugares, algo a la razón humana le cuesta entender. Y hasta ahí llega esta maravilla de la fe, y toda esta gente no está equivocada", enfatizó.

Insistió en que "esta es la verdad de la Iglesia Católica, y en eso no hay una equivocación".

El intenso frío se hizo sentir ayer por la mañana durante la misa central en Mailín, pero ello no fue un impedimento para que la gente fiel devota de la Cruz milagrosa participara de la celebración, elevara sus plegarias y demostrara su alegría por volver a encontrarse con el Señor.

El termómetro marcaba 11 grados a las 10 de la mañana, pero la sensación térmica apenas superaba los 8 grados, debido al viento sur que cruzaba la plaza del pueblo, y la tenue garúa que se pudo percibir cuando promediaba la celebración.

Recién pasado el mediodía aparecieron algunos rayos de sol que acompañaron a los peregrinos que de modo muy ordenado comenzaron a despedirse de la Villa y retomar su camino, hasta el año que viene.