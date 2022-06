Frío intenso: aconsejan no dejar la actividad física, pero con cuidados

31/05/2022 - 21:45 Santiago

Santiago del Estero se encuentra entre las provincias castigadas por el intenso frío que se registra en todo el país, lo cual no debería significar un impedimento para aquellos que realizan actividad física con frecuencia, no obstante, deben extremarse los cuidados para no sufrir daños a causa de la baja temperatura.

El médico cardiólogo y deportólogo, Dr. José Stenberg, consideró oportunamente que el entrenamiento en las bajas temperaturas se convierte en un factor de riesgo si no se lo practica en la forma adecuada.

"Lo ideal es siempre hacer actividad física en un ambiente adecuado para que el cuerpo no sufra las consecuencias", sostuvo, y añadió que "partiendo de la realidad que la especie humana es homeoterma, nuestro organismo en cualquier situación buscará los medios para mantener niveles normales de temperatura, que oscilan entre los 36 y 37ºC".

"Los primeros signos son la frialdad en las extremidades, la incapacidad para movimientos finos, el enrojecimiento de la cara y las extremidades en forma intermitente, y la presencia de temblor fino en músculos de la masticación y el cuello, y luego se puede irradiar al resto de los músculos intentando generar calor", consideró.

Aconsejó " vestirse en capas para tener la posibilidad de ir desabrigando paulatinamente y no solo dos prendas; cubrir las extremidades con medias adecuadas y guantes, incluido el cuello y cuero cabelludo. También se debe tener en cuenta los demás factores del tiempo, un día frío, seco y sin viento puede ser tolerable, sería muy distinto húmedo y con viento, facilitando la liberación de calor".