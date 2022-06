VIDEO | Santiagueña descubrió que su novio le iba a ser infiel con su amiga, ideó un plan y se volvió viral

02/06/2022 - 19:04 Santiago

La santiagueña Ariadna Aranguez, publicó un video en TikTok narrando lo ocurrido con su novio e inmediatamente se hizo viral. Tanto es así que las imágenes ya superan las 20.000.000 de reproducciones.

La joven de Santiago del Estero se enteró de que su novio le iba a ser infiel con su amiga, pero lejos de lamentarse, decidió tenderle una trampa: hacerse pasar por la "amante", planificar un encuentro y atraparlo con "las manos en la masa".

Cuando llegó la hora de verse, el novio de Ariadna quedó al descubierto, mientras que sus amigas estaban filmando toda la escena desde el interior del vehículo en el que se movilizaban.

Y es que quien apareció en su casa no era la chica a la que intentaba seducir, sino su novia, que se hizo presente en la puerta del edificio para sorprenderlo y después irse a bailar.

La protagonista de la historia es Ariadna Aranguez, que publicó el video en TikTok narrando lo ocurrido e inmediatamente se hizo viral. La santiagueña comentó que conoce al muchacho desde hace 3 años, pero recién habían oficializado la relación hace muy pocos días. Cuando llegó la hora de verse, quedó al descubierto.

Declaraciones

“No iba a ponerme a dar un show ahí en plena avenida Roca. Así que lo que hice, después de darle unos buenos minutos para que me vea bien como estaba de divina, fue mirarlo y decirle: ‘Qué asco me das, te felicito, pero no tanto porque mirá de todo lo que te perdés’”, narró la joven en otro video comentando lo sucedido.

Ariadna contó que su ahora expareja no tuvo ninguna reacción y que simplemente se quedó estupefacto. “Se quedó mirándome con una sonrisa muy nerviosa y yo lo único que hice fue quedarme callada, mirándome las botas toda iconic. Reaccioné súper tranquila porque fui muy segura de lo que iba a hacer y decir”, relató.

