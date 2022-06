Destacan la importancia de la prevención temprana de la fertilidad

03/06/2022 - 23:50 Santiago

El concepto de prevención temprana de la fertilidad como modelo de planificación familiar se puso de manifiesto durante el último tiempo y los especialistas coinciden en que hay que hablar de la posibilidad de alcanzar un embarazo, aun cuando se esté lejos de este momento de la vida.

Además informaron que, como a partir de los 35 años comienzan a disminuir tanto la cantidad como la calidad de los ovocitos, se recomienda trabajar en una concientización temprana sobre la importancia de preservarla.

Si bien los avances científicos ofrecen alternativas, como la vitrificación de óvulos o esperma, al momento de decidir sobre la planificación familiar, los especialistas en salud reproductiva advierten la existencia de una consulta tardía. Junio es el Mes del Cuidado de la Fertilidad y es preponderante profundizar y divulgar sobre la concientización temprana de la misma. “Los 40 de hoy son los 30 de hace años atrás, pero la edad biológica sigue siendo la misma: se disocia lo social de lo biológico y la realidad es que su fertilidad cambió, disminuyó.

Está demostrado que, a partir de los 35 años, la calidad de los óvulos comienza a bajar ”, sostuvo el doctor Agustín Pasqualini, secretario de la Comisión Directiva. El Dr. Pasqualini añadió: “Hay que informar y educar en el cuidado de la fertilidad, el impacto de la edad materna en la calidad de los óvulos sigue sorprendiendo a las personas en el consultorio”.









IMPACTO EMOCIONAL

Convertirse en padre o madre, muchas veces puede resultar un camino difícil Ana Claudia Ceballos García, presidenta de la Asociación Civil Concebir, indicó: “Para la mayoría de las personas, convertirse en padre o madre es algo que ocurre de manera natural y no imaginan que muchas veces puede resultar un camino difícil”. “Probablemente, ninguna persona se suponga infértil. Por esto, la sorpresa es grande cuando, frente al paso del tiempo y el deseo de formar una familia, esto no ocurre. Hay quienes llegan a la consulta médica y sufren un gran impacto emocional, enojo inclusive, al saber que el camino para lograr tener un hijo será a través de técnicas de reproducción humana asistida”, agregó. En tanto, la licenciada Gabriela Barontini, psicóloga perinatal, especialista en Medicina Reproductiva y Fertilidad Asistida, explicó que “en opor tunidades no hay una respuesta, no existe un diagnóstico y las personas no logran comprender por qué no se embarazan”.