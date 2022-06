Covid: destacan la importancia de la lactancia materna

04/06/2022 - 22:10 Santiago

El Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) difundió una serie de recomendaciones relacionadas con la importancia de la lactancia materna en las pandemias, acentuando que "es capaz de salvar vidas y hacer más leves las enfermedades que se puedan producir en los niños".

"Aunque no tengas sospecha ni confirmación de Covid-19, higienízate los pechos y lávate muy bien las manos antes y después de amamantar. Si sos un caso sospechoso o confirmado, puedes seguir amamantando. Hasta el momento no se ha detectado la presencia del virus en la leche de la madre. Igualmente tendrás que extremar las medidas de higiene para no contagiar al bebé a través del contacto, al hablar, toser o estornudar. Usá barbijo mientras le das el pecho. Si te sacas el barbijo, el bebé debe estar a más de 2 metros tuyo y al cuidado de alguna persona sana", aconsejó.

A las mamás que se encuentran internadas por Covid-19 sin el bebé, recordó que se pueden "sacar leche para que se la den más tarde", siguiendo las siguientes recomendaciones: "Higienizarse los pechos y lavarse muy bien las manos antes y después de extraerse; usar barbijo durante la extracción; si se usa una bomba de extracción, eléctrica o manual, ésta no puede ser compartida".