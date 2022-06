Ariadna Aránguez a EL LIBERAL: “No estoy arrepentida. Estoy súper orgullosa de ese TikTok”

05/06/2022 - 05:26 Santiago

Ariadna Aránguez, la joven que cobró notoriedad al descubrir que su novio le iba a ser infiel con su amigo y le tendió una trampa, transformó en un hecho positivo lo que pudo haber derivado en una situación que la habría llevado a un abismo existencial.

En una extensa entrevista con EL LIBERAL, habló de las enseñanzas que le dejó la situación límite por la que atravesó, de los motivos reales que la llevaron a hacer el video y publicarlo en TikTok, de la amistad y acerca de la sororidad. Pensamiento vivo de una mujer que el próximo 22 de junio cumplirá 20 años de edad.

-¿Cómo impactó en tu vida cotidiana la repercusión de la historia que revelaste en TikTok?

Ha impactado de manera muy repentina y positiva, por supuesto. Tengo la idea de que todo lo que pasa por mí se transforma, todo me sirve, nada se pierde porque lo transformo. ¡Me encanta esa visión! He recibido muchos comentarios, tanto buenos como malos o no tan buenos. Me quedo con lo bueno siempre, porque he podido hacer humor de algo que me podría haber puesto muy triste. Y eso es lo bueno, saber sacar las cosas buenas.

- ¿Cuál ha sido tu intención al contar tu historia en TikTok?

Mi intención jamás ha sido tirar abajo la imagen de mi expareja. Por más viral que se haga la noticia, por más entrevistas que me hagan, en ningún momento voy a mencionarlo, tampoco voy a arruinar su imagen. Lo que simplemente he querido hacer es mostrar lo que yo he hecho con lo que me ha pasado a mí, que nos puede haber pasado a cualquiera y que pudo haber sido una situación que me ponga muy, muy triste, pero aún así yo la he transformado.

-- ¿Cómo vas a enfrentar esto a partir de la alta exposición que hoy tienes?

Ahora que tengo una alta exposición creo que las personas van a manejar más información acerca de lo que es mi vida. Entonces, voy a ser más cuidadosa en lo que corresponde a mi imagen y lo que publico en redes. No estoy arrepentida. Estoy súper orgullosa de ese TikTok. Soy catequista de jóvenes. Soy coordinadora del grupo juvenil en la parroquia Cristo Rey. Y es una imagen que tengo que cuidar también. Mi vida, a partir de ahora en adelante, va a ser cuidar mi imagen y hacer cosas que solo me lleven a crecer.

-¿Qué enseñanzas te dejó el haber podido desdramatizar la situación límite por la que atravesaste?

Me ha dejado la enseñanza de que, principalmente, nada de lo que compartimos en las redes se queda solamente ahí. Ha sido muy repentino para mí el hecho de que se haya viralizado tanto y no me lo puedo creer hasta el momento. No puedo creer que me estén haciendo una nota para el diario. También me deja la enseñanza de que importante es mantener las buenas amistades en la vida.

- A propósito de “mantener las buenas amistades”, ¿cómo valoras la actitud de tu amiga al revelarte que tu ex novio la cortejaba?

La verdad que estoy súper orgullosa de tenerla como amiga, de tenerla en mi vida. La valoro con todo mi corazón porque soy una fiel defensora de los derechos de las mujeres y, bueno, propagar la sororidad como principio. A mí me ha parecido muy bien la actitud de mi amiga. Ojalá todas las mujeres tuviéramos esa actitud. Y a mi actitud también la ha reconocido la gente porque no me he enojado con ella, le he creído y me he aliado a ella. Así que estoy súper orgullosa de tenerla como amiga en mi vida.

-¿Cuánto tiempo llevabas de novia y cómo ha sido la reacción de tu ex novio al verse descubierto?

Nosotros llevábamos apenas tres días de novio. Si bien ya nos conocíamos hace tres años, éramos conocidos lejanos, pero, bueno, ya habíamos intentado algo en enero y no ha pasado nada.

-¿Cuál es tu mensaje a partir de la experiencia vivida?

El principal mensaje es que seamos siempre cautelosos en cuanto a lo que subimos a las redes sociales, porque no sabemos en qué momento se puede llegar a propagar de una manera tan grande como ha sucedido en esta ocasión. Quiero recordar que yo tenía apenas 180 seguidores antes del video y ahora estoy cerca de los 114 mil seguidores. Soy una mujer común y corriente. La segunda enseñanza es que las mujeres seamos más unidas, que aprendamos a escuchar a nuestras amigas, que no nos enojemos si en algún momento nos enteramos de algo delicado que viene por el lado de nuestras parejas, que seamos atentas y que, principalmente, nos unamos para poder dejar de lado todas las diferencias que hay entre nosotras. Y mi mensaje para los hombres es que el mundo de las redes es súper público y que entre las chicas nos pasamos todo. Sería buenísimo que seamos más responsables afectivamente y entendamos que al otro lado no hay solo un teléfono y un teclado sino una persona con sentimientos.

- ¿Qué lectura haces del incremento de seguidores en TikTok tras la viralización del video?

Estoy intentando caer de todo lo que ha sucedido. No caigo y estoy asombrada. Me han escrito muchas mujeres y hombres a mis cuentas personales de Instagram y de Twitter. Mi imagen se ha convertido en una imagen pública. Ahora me lo tengo que tomar en serio y saber cómo voy a continuar de aquí en adelante porque es un camino grande que se me ha abierto y puedo llegar a cumplir sueños gracias a eso. Ahora estoy a la vera del camino y viendo qué me va a deparar el destino.

¿QUIÉN ES ARIADNA ARÁNGUEZ?

Ariadna Aránguez nació en La Banda, ciudad en la que vive junto con su madre y sus tres hermanos varones. El próximo 22 de junio cumplirá 20 años de edad. Es catequista de jóvenes. Es coordinadora del grupo juvenil en la parroquia Cristo Rey.

Fue la joven quien trazó una sucinta biografía: “Actualmente me he recibido de preceptora y secretaria escolar y estoy haciendo un curso de secretaria ejecutiva. Aparte, vengo trabajando como modelo (estuvo en la agencia Look Model, del santiagueño José Antonio). Además, hace meses me he incorporado al arte de la danza y soy bailarina de tangos”.