05/06/2022 - 10:19 Santiago

A veces, comer saludable y bien se relaciona erróneamente con alimentos desabridos. En Salute rompieron con ese mito. Preparan comidas saludables y ricas.





Una propuesta que fusiona la experiencia de una familia que lleva años dedicados a la gastronomía tradicional, por parte de Dario Seleme (padre e hijo) con la comida saludable que elaboran en Salute hace ya cuatro años, Santiago Seleme y Aldana Rodini (nutricionista), dando origen así a Salute Almacén Natural y BAR, un lugar en el que se puede desayunar, almorzar, merendar o cenar e incluso llevar para comer en casa, alimentos saludables y ricos.

La propuesta de Salute, ubicado en la avenida Belgrano (s) 2766, un coqueto bar con una decoración con luces tenues, asientos cómodos tanto para reunirse con un par de amigos o recorrerlo en plan de almuerzo o cena familiar, con una leve música de fondo que acompaña pero no aturde y permite la charla, invita a ser descubierta desde el ingreso mismo al lugar. Y en una amplia franja horaria. Están abiertos entre las 8 y la 1, en horario corrido.

Al ingresar, una góndola con más de 1500 productos para diabéticos, celíacos, veganos, productos gourmet, salsas, sales especiadas, aceite de oliva, quesos comunes, veganos, untables recién al visitante y muestran una parte de lo que es el local. Solo una parte, la del almacén. Porque lo mejor está en lo que no se ve de entrada, pero se puede degustar. En la carta y en los platos.

“La propuesta de Salute es principalmente comida saludable, rica en nutrientes, alimentos con pocos ingredientes y más nobles, más caseros. Por ahí la gente asocia lo saludable con algo que no es rico pero aquí lo que hacemos es saludable y rico, tratamos de focalizarnos mucho en que sea rico”, resume Santiago, quien con su apellido resume a una institución en la gastronomía santiagueña. Pero todo ese conocimiento familiar heredado en años de servir platos y mesas, ahora tiene un valor agregado. No solo se trata de comer bien y rico, sino también de los requerimientos alimenticios que exigen los nuevos consumidores: Que los alimentos sean saludables.

Aldana Rodini, nutricionista es quien aporta su conocimiento al negocio gastronómico. “La gente se imagina que si sale a comer saludable va a comer una ensalada y nada más. Pero en eso hacemos hincapié en que se entienda y se diferencie en que saludable son todos los alimentos que suman nutrientes y aportan a la salud. No siempre lo saludable va a ser bajo en calorías, porque por ahí hay veces que todo lo empaquetado que es light, que es reducido en esto o lo otro tiene muchísimos conservantes, colorantes, edulcorantes como que toda esa parte deja de ser saludable pero es bajo en calorías”. En el caso de salute, “tratamos de compensar y que se entienda que buscamos que lo saludable este tanto en las comidas más livianas como en las que no lo son tanto. Por ejemplo la mayoría de nuestros panes son hechos con harina integral y orgánica, las cosas dulces con poca azúcar y la que usamos es integral y orgánica también, pero además tenemos cosas tradicionales como medialunas o croissant, que son hechas con harinas blancas, pero agroecológicas, con manteca de primera calidad, entonces así buscamos que aunque nos demos un permitido, no deje de ser lo más noble posible y sobre todo no deje de alimentarnos de verdad”, resumió quien supervisa cada uno de los platos. Agrego que “la idea del BAR es que se pueda desayunar, almorzar, merendar o cenar la comida que nosotros venimos elaborando en Salute del centro y que solo la teníamos al paso. Ahora pueden disfrutarla en una mesa con quien más lo deseen,” resumió.

Santiago señaló que “queremos que la gente se anime, a la que le gusta la comida tradicional que se anime a degustar estas comidas”. Por ejemplo, una milanesa a la napolitana que no es frita y que sale con unas papas rústicas súper crocantes, apanada con semillas. O un bife con ensalada criolla y papas, milanesas de seitán (carne vegetal) para veganos que también se pueden preparar a la napolitana. Quesos vegetales. Tartas, rolls fríos y calientes. Un sándwich de jamón crudo natural y queso o el mismo sándwich pero con un pan Ciabatta a base de harinas artesanales y semillas, elaborado en la panificadora propia. Tenemos nuestra versión del clásico lomito santiagueño, en un pan artesanal súper crocante, a esto le agregamos la opción vegana para quienes lo sean. También tenemos pizas, pastas, carnes, hamburguesas. Hay para todos los gustos, queremos que se animen a probar lo que ofrecemos. A esto agrego. “Tenemos muchas ideas para seguir sumando a nuestra carta, tanto para disfrutarlas en el bar o para llevarlas a tu casa, esperamos pronto sumar nuestras viandas para estar en mas mesas acompañando los almuerzos o cenas, y lo que más queremos es poder cumplir las expectativas de nuestros clientes”, resumió Santiago.