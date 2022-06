Destacadas personalidades hicieron llegar sus saludos por el Día del Periodista

07/06/2022 - 15:34 Santiago

Personalidades de la provincia y del país enviaron sus saludos a directores y personal de Redacción del Diario EL LIBERAL por el Día del Periodista, que se celebra hoy, 7 de junio, en conmemoración al primer ejemplar de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, a cargo de Mariano Moreno, y que fue el primer periódico en el nacimiento de la Patria.

Hoy a 212 años, desde EL LIBERAL buscamos honrar esta noble profesión con vocación de servicio a la comunidad santiagueña y compromiso con la verdad.

GERARDO ZAMORA

Gobernador de la provincia de Santiago del Estero

Un afectuoso saludo, en este Día tan especial a todas y a todos los periodistas de los medios de comunicación por la tarea que desarrollan!!

Muchas gracias por el compromiso con que desempeñan su trabajo y por brindar el servicio de la información a los lectores, oyentes y televidentes que los eligen cada día.

Feliz Día del Periodista!!!





ELIAS SUÁREZ

Jefe de Gabinete de Ministros

En este día tan especial, que se celebra en recuerdo del primer medio de prensa propio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, “La Gazeta de Buenos Aires”, fundado en 1810 por Mariano Moreno, vaya mis saludos a todos aquellos que desempeñan esta profesión muy importante para la sociedad que requiere de responsabilidad, verdad y compromiso.

DRA. CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA

Presidenta Provisional del Senado de la Nación.

Quiero saludar con gran afecto a todas y todos los que llevan adelante cotidianamente la labor periodística, una forma de servicio a nuestra comunidad y tarea fundamental para la construcción democrática.





¡Feliz día a las y los periodistas!





EDUARDO ENRIQUE DE PEDRO

Ministro del Interior de la Nación





En el día de las y los periodistas, quiero saludar a quienes trabajan incansablemente por la verdad y por el derecho a la información. A los que investigan, preguntan y chequean, y especialmente, a los que se desempeñan en los innumerables medios del interior de nuestro país.





JOSÉ EMILIO NEDER

Senador Nacional

Con motivo de conmemorarse hoy 7 de junio el Día del Periodista, quiero saludar cordialmente a todo el personal que compone la redacción de este prestigioso medio, reconociendo la tarea diaria que realizan y a la vez anhelando que continúen su trabajo y servicio de informar y comunicar.

El periodismo es una profesión fundamental para el ejercicio de la democracia, como fuente de acceso a la información y generando marco al necesario debate de ideas.

Además, con las modernas tecnologías disponibles hoy en día su repercusión se amplifica y a través de múltiples plataformas le permite a la sociedad mantenerse informada prácticamente en tiempo real, en un ámbito de plena libertad de expresión que siempre debemos valorar.

RICARDO DAIVES

Diputado Nacional

En este día del periodista quiero saludar y felicitar a Diario El Liberal por el noble trabajo que desempeñan tanto desde el manejo de la información como el de brindar calidad informativa a nuestra sociedad. Un agradecimiento por asumir ese compromiso.





DANIEL FILMUS

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina.

“Creo, con toda ingenuidad y firmeza, en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea”, Rodolfo Walsh.

En el Día del Periodista saludamos a quienes ejercen con compromiso y convicción esta profesión indispensable para la democracia.





MATÍAS LAMMENS

Ministro de Turismo y Deportes de la Nación





“Agradezco el rol tan importante que ejercen”





En un nuevo día del periodista, quiero saludar con afecto a quienes llevan adelante esta necesaria tarea y agradecerles por el rol tan importante que ejercen en cada rincón del país para fortalecer nuestra democracia, informando a las argentinas y los argentinos. Les mando un saludo muy grande.





LUIS GER

Defensor del pueblo de la Capital

Quiero expresar mis más caluroso saludos a todos los Periodistas en este Día tan importante que conmemora la salida del primer Periódico, LA GAZETA, que a través de Mariano Moreno vieron la necesidad de tener un medio de comunicación que permita difundir las ideas de la Revolución de Mayo.

Hoy como en la historia, los periodistas cumplen con la función de informar a la población de las diferentes problemáticas de la sociedad. En medio de diferentes crisis los periodistas ejercieron su capacidad de difundir y en muchos casos de actuar en defensa de los intereses y derechos de los Argentinos!!

Al hacer mias las palabras de Mariano Moreno al decir: " PREFIERO UNA LIBERTAD RUIDOSA A UNA SERVIDUMBRE TRANQUILA" abogo para que en un marco de respeto y en democracia, continuen con la misión de tener una sociedad más justa, igualitaria en la construcción de una Argentina que merezca ser vivida.

FELUZ DIA DEL PERIODISTA.... MIS SALUDOS FRATERNALES TAMBIEN A LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL MISMO.





JUAN MANZUR

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

En nombre del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, y de todo su equipo de trabajo, queremos saludar afectuosamente a los periodistas y las periodistas de nuestros medios de todo el país, reconocer la importante tarea diaria que, desde cada rincón de la Argentina, realizan con pasión y profesionalismo. Comunicar con sentido federal es un gran aporte que refleja la diversidad y enorme riqueza de nuestra patria. ¡Feliz día!

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires





“Pasión y compromiso de informar con la verdad y de estar al lado de la gente”





Feliz día para todos los periodistas del diario EL LIBERAL. Mi reconocimiento a la pasión y el compromiso que los caracteriza, de informar con la verdad y de estar al lado de la gente. Gracias por esforzarse todos los días para contar lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Que nunca falte en nuestro país la libertad de expresión.





CARLOS SILVA NEDER

Vicegobernador de Santiago del Estero





“Llegan con información veraz y objetiva a los hogares de miles de santiagueños”





¡Feliz Día del Periodista! Envío un afectuoso saludo y un cálido abrazo a todos los hombres y mujeres que diariamente hacen de esta profesión una herramienta imprescindible en el fortalecimiento de la Democracia y un medio fundamental para sostener en el tiempo la pluralidad de voces.

Todos aquellos que ejercemos alguna función pública, agradecemos la labor de los trabajadores de prensa en la difusión de todos los actos que sirven para reafirmar la forma Representativa, Republicana y Federal de Gobierno.

Feliz día a todas y todos los profesionales de la información que, respaldados en la sólida trayectoria de los Medios de Comunicación que representan, cada día llegan con información veraz y objetiva a los hogares de miles de santiagueños en todo el territorio provincial.

Desde mi lugar, los insto a seguir aportando con su trabajo a la formación de ciudadanos con plena conciencia cívica, críticos de la realidad y con pleno acceso a la información, columna vertebral de la Democracia y base de toda sociedad libre.

¡FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!

AUTORIDADES DEL HOSPITAL INDEPENDENCIA

Con motivo de conmemorarse este 7 de junio el Día de los Periodistas y Comunicadores de Prensa, hacemos llegar nuestro más cálido saludo a todo el equipo de profesionales que trabajan en este prestigioso Multimedio.

Destacamos el importante rol que ejercen en nuestra provincia, informando con claridad los diferentes acontecimientos que formar parte de la vida de todos los santiagueños por eso, los instamos a que continúen comunicando con el ímpetu que lo hicieron sus antecesores Mariano Moreno, el Gral. Manuel Belgrano y Juan José Castelli, fieles a las ideas patrióticas, al progreso y crecimiento de la comunidad.

Sin otro motivo, y deseándoles felicidades en su Día, saludamos afectuosamente a ustedes.

PROFESOR FABIÁN OTINETTI DE DEPORTE POR SALUD

Deporte por Salud hace llegar su más sincero saludo, a todos los periodistas que luchan incansablemente por dar noticias, por buscarlas, por creer que algo se puede cambiar a través de la investigación, por sostener una difusión que hace no sólo al crecimiento de una actividad sino al enriquecimiento de la persona.

Gracias por acompañarnos salud y abrazos.

NORMA FUENTES

Intendente de la Capital





“Gracias por transmitir los acontecimientos de la ciudad”

En este día especial quiero hacer llegar mis saludos a propietarios y al personal del diario EL LIBERAL por su trabajo de transmitir los acontecimientos de la ciudad en sus diversas actividades y también ayudarnos a hacer llegar a los vecinos las acciones y actividades del municipio. ¡Feliz Día del Periodista!





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

“Destacamos la labor que cumplen cotidianamente”





El Superior Tribunal de Justicia reconoce en cada periodista al interlocutor entre la sociedad y el Poder Judicial, destacando la labor que cumplen cotidianamente, en el marco del respeto de los derechos fundamentales de las personas y la libertad de expresión.





LUIS ALBERTO DE LA RÚA

Fiscal General, Ministerio Público Fiscal





“Informan con veracidad, desde la dignidad, el compromiso y la ética profesional”





Saludo a todos los periodistas que integran tan prestigioso medio de comunicación y cumplen con esta noble labor, en su día. Honrando a quienes, diariamente, emprenden la jornada con el fin de informar con veracidad, desde la dignidad, el compromiso y la ética profesional. Asimismo agradezco la valiosa colaboración prestada en la misión de comunicar las cuestiones relacionadas con el accionar de la Justicia.





ENRIQUE BILLAUD

Defensor General del Ministerio Publico





“Objetividad y eficiencia en el ejercicio de tan noble profesión”

Un afectuoso y cálido saludo a todos los periodistas del Diario EL LIBERAL y especialmente a quienes cubren todos los días los acontecimientos que ocurren en Tribunales, destacando siempre la objetividad y eficiencia en el ejercicio de tan noble profesión ya que llegan con toda la información de nuestra provincia, lo que sucede a nivel nacional y también en el mundo ya que lo hacen vía online y al instante la comunidad está informada y actualizada. Muchas Felicidades.





JORGE MUKDISE

Intendente de Las Termas de Río Hondo

“Informan a todos los santiagueños siempre con la verdad”





En este día significativo quiero enviar un saludo para todos los periodistas y en especial los que todos los que día a día trabajan en el diario EL LIBERAL. Que continúen con la misión de informar a todos los santiagueños con objetividad, compromiso y responsabilidad, siempre con la verdad. ¡Feliz Día!





ASTOR ANÍBAL PADULA

Intendente de Frías

“¡Gracias por defender la verdad de manera permanente!”

En este día especial para la prensa de nuestro país, hago llegar mi saludo y reconocimiento a todos los periodistas, que en ejercicio de su vocación, trabajan comprometidos con la búsqueda de la verdad, honrando su profesión y garantizando el derecho a la información para todos.

Gracias a los propietarios de EL LIBERAL, al Lic. Gustavo Ick, y a todo el Directorio de este prestigioso diario por hacer posible una comunicación efectiva con la sociedad santiagueña.

¡Gracias por defender la verdad de manera permanente!





HÉCTOR “POCHO” IBÁÑEZ

Intendente de Añatuya

“Gracias por ejercer su profesión con tanta pasión y responsabilidad”

Envío un cálido y cordial saludo a los Periodistas de diario EL LIBERAL. Felicitaciones por su profesionalismo, por trabajar en busca de la verdad y por comprometerse a brindar información confiable y veraz. Porque no hay dudas de que una sociedad bien informada es una sociedad libre. Saludo a cada uno de los periodistas de este prestigioso medio de comunicación porque a diario difunden con responsabilidad y veracidad las acciones del municipio añatuyense. Por eso hoy, en su día, valoro más que nunca esta noble profesión. Gracias por ejercer su profesión con tanta pasión y responsabilidad.

ANTONIO “LELO” BITAR

Intendente de Ojo de Agua

“Responsabilidad y compromiso con la gente”

En el Día del Periodista, quiero manifestar mi sincero saludo y felicitaciones a todos los periodistas y directivos del diario EL LIBERAL, por el esfuerzo y profesionalismo puesto al servicio de brindar información veraz y de calidad, con responsabilidad y compromiso con la gente.





MONSEÑOR ARIEL TORRADO MOSCONI

Obispo de 9 de Julio (Buenos Aires)

Al saludarlos con afecto cordial en su día, deseo compartir también una expresión del Santo Padre en su mensaje anual a los comunicadores, que me ha llamado la atención. Comienza su reflexión con el título: “Escuchar con los oídos del corazón”. Me pareció una idea lúcida, aguda y -como dirían nuestros jóvenes- “potente”. No se trata de mera sensiblería, esa vía de conexión con la realidad nos ayuda a abordarla certera y adecuadamente, nos brinda el equilibrio de la objetividad librándonos de la parcialidad o la tentación de la manipulación, nos aleja de la posibilidad del cinismo o de convertirnos en mercenarios del chisme. Y, sobre todo, facilita esa empatía con las personas, sin la cual no hay verdadera comprensión de los acontecimientos ni auténtica comunicación. Les deseo, entonces, pueda crecer en Ustedes esa capacidad de escucha que llena también nuestro propio corazón, haciendo feliz en la propia profesión a pesar de las contrariedades y dificultades. Les agradezco la receptividad y disponibilidad que siempre manifiestan para con la vida de la Diócesis y mi propio servicio en ella, facilitando el diálogo y la comunicación. Sepan que cuentan siempre con mi oración y bendición ¡Felicidades!





JOSÉ MARÍA GÓMEZ

Comisionado municipal de Choya

En esta jornada especial queremos de parte de la Comisión Municipal de Choya y de los vecinos acercar un cálido saludo al directorio y periodistas del diario EL LIBERAL, destacando el amplio trabajo que llevan adelante para toda nuestra sociedad. Reconocemos su espíritu de compromiso por el rol social de informar.





JORGE OMAR PEREIRA

Comandante Mayor de Gendarmería, jefe de la Agrupación XVII “Santiago del Estero”

“Felicitaciones por el trabajo que realizan en beneficio de nuestra comunidad”





Al Director Editorial del diario EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick, y por su intermedio al personal de Redacción, hago llegar mis más sinceros y afectuosos saludos. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para reiterarles mis felicitaciones por el trabajo que realizan en beneficio de nuestra comunidad. Su labor como comunicadores permite a la sociedad ampliar su visión y conocer la verdad, gracias por hacer que esto sea posible cada día.





MONS. JOSÉ LUIS CORRAL

Obispo de Añatuya

“Gracias por ayudarnos a poner luz a tantas situaciones buscando la verdad”

Saludo en este día a todos los periodistas que desarrollan su profesión en nuestra Provincia de Santiago del Estero en los diferentes medios y espacios. Les deseo a todos lo mejor y que gocen del reconocimiento y gratitud de la sociedad a la que se brindan cotidianamente con el servicio que ofrecen.

Gracias por informar y comunicar, por darnos materia para comprender y transformar la realidad; por ayudarnos a poner luz a tantas situaciones buscando la verdad, investigando y contando lo que acontece. Ustedes también hacen patria con su labor, cuando en lo oscuro y opaco contribuyen a desenmascarar lo falso o engañoso, cuando en lo confuso ponen el foco para distinguir lo deformado de lo fidedigno, también cuando comunican esperanza y confianza con noticias donde los valores se viven.

Necesitamos que se respeten los derechos de los ciudadanos a recibir una información veraz mediante una buena praxis de la profesión periodística para progresaren la vida democrática del país. Gracias por estar al servicio de una verdadera cultura del encuentro donde nos acerquemos y vinculemos unos con otros, con respeto y responsabilidad, asumiendo la pluralidad y la diversidad que se deben promover en una sociedad sana.

Que en este tiempo de grandes desafíos renueven sus energías e imaginación para encontrar nuevos dinamismos en la comunicación de la verdad y del bien sin distorsiones ni manipulaciones. Su misión requiere que siempre puedan tener la libertad de expresión necesaria y la condición ética para recocer con seriedad los límites que su oficio demanda. Anhelamos un periodismo empeñado en no consentir a la escalada de la violencia verbal y a las contraposiciones estériles donde somos incapaces de escucharnos o nos enmarañamos con otros intereses.

Feliz día del periodista y que Dios los bendiga junto a sus familias y a sus equipos de trabajo.