¿Es realmente necesario hacer una entrevista de salida?

10/06/2022 - 20:37 Santiago

A la hora de despedir a los empleados, lo mejor es preocuparse por su bienestar y averiguar si hay algún problema personal o profesional que les pueda ayudar a superar.

Si la partida de un empleado es inevitable y esa persona ha hecho un progreso considerable para que se apruebe su caso, eso también podría evitar que ocurra una fuga de cerebros en la empresa.

Puede aprender cómo funciona su negocio y por qué algunas personas no se quedan por mucho tiempo. También, identificar sus motivaciones y descubrir qué podría dejarlos sintiéndose insatisfechos.

La entrevista es un paso vital en el proceso de admisión, ¡así que asegúrese de descargar la información que brindan antes de programar el tiempo para completar la solicitud!

¿Qué es una entrevista de salida o exit interview?

Las entrevistas de salida son una práctica estándar en el campo de los recursos humanos. Ayudan a las empresas a comprender qué piensan los empleados sobre su experiencia en el trabajo y qué planean hacer a continuación.

Una entrevista de salida es un tipo de encuesta posterior al empleo que pregunta a los empleados que se van sobre sus experiencias con la empresa y sus planes para el futuro. Se pueden usar para determinar si un empleado permanecerá o dejará la empresa, qué tan satisfecho está con su experiencia y si la recomendaría a otros.

Las entrevistas de salida también se pueden utilizar como una forma de recopilar comentarios de los empleados sobre cómo creen que podría mejorar su lugar de trabajo. Estos comentarios pueden ayudar a las empresas a realizar cambios que mejorarán la experiencia general de todos los empleados en el futuro. Ayuda a la empresa a comprender los motivos de la renuncia y también a identificar cualquier problema potencial en la cultura de su empresa.

Puede ser realizada por su gerente o por Recursos Humanos. No debe hacerlo alguien con quien usted no está de acuerdo; debe hacerlo alguien que sea neutral e imparcial. Es importante realizarla, porque lo ayudará a identificar cualquier problema potencial en la cultura de su empresa, así como también brindará información sobre lo que podría haberse mejorado para un mejor desempeño y desarrollo.

¿Tiene sentido hacer entrevistas de salida en una empresa?

Las entrevistas de salida son una práctica común en la industria de recursos humanos. Se utilizan para comprender lo que los empleados piensan sobre la empresa, su experiencia y lo que les gustaría ver en el futuro.

Hay muchas investigaciones que muestran que las entrevistas de salida pueden ser muy beneficiosas tanto para las empresas como para los empleados. Puede ayudarlos a mejorar su desempeño y tomar mejores decisiones. Sin embargo, también hay mucho debate sobre si es ético o no hacerlas.

A pesar de esto, son una excelente manera de obtener comentarios de los empleados sobre su experiencia con la empresa. Ofrecen una oportunidad para que las empresas mejoren su desempeño y aumenten la retención de empleados.

Pero la verdad es que no todo siempre es color de rosa porque no siempre son una herramienta eficaz. Es importante tener en cuenta que el objetivo de las entrevistas de salida no es averiguar quién no funcionó y por qué, sino qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo la empresa puede ayudar a los empleados en el futuro.





Beneficios de hacer entrevistas de salida o exit interview

Los beneficios de hacer entrevistas de salida incluyen:

● Conocer cómo se sienten los empleados acerca de su experiencia con la empresa.

● Conocer cómo fueron tratados en el trabajo.

● Comprender qué los hizo decidir irse,

● Obtener comentarios sobre por qué ciertas personas se fueron o se quedaron en la empresa.

● Construir relaciones con ex empleados que puedan ayudar en proyectos futuros.

Las entrevistas de salida resultan ser beneficiosas al ayudar a una empresa a comprender mejor por qué un empleado dejó su puesto y cómo la organización puede mejorar.

Para entrevistar a los empleados correctamente, un entrevistador debe tener un tiempo de preparación adecuado. Esto pudiera incluir encontrar ex empleados que estén dispuestos a compartir información con la empresa, así como realizar investigaciones sobre lo que la empresa debe saber sobre sus ex trabajadores.

También, son útiles para averiguar lo que la empresa debe saber sobre sus ex trabajadores. La empresa debe llevar un registro detallado de toda la información que tiene sobre los ex empleados, incluyendo su historial laboral, las fechas en que se fueron, con o sin aviso, y los informes de quejas o problemas.

Es importante recordar que para obtener esta información se debe tener el consentimiento de estas personas para evitar violar cualquier tipo de ley inherente al tema de la privacidad laboral y personal, todo estipulado en las leyes de cada país donde se aplique.





Errores a evitar en una exit interview

Cuando un empleado deja una empresa, es importante que la empresa realice una entrevista de salida con él. Esto ayuda a que se identifique y comprenda qué salió mal y solucionarlo.

También pueden ayudar a comprender por qué se va el empleado. Sin embargo, hay algunos errores que deben evitarse para obtener un mejor resultado durante las entrevistas de salida.





Lo que no debes hacer en una entrevista de salida

• No hacer suficientes preguntas sobre la perspectiva del empleado de por qué se van.

• No comprender sus objetivos y ambiciones profesionales.

• No dar retroalimentación sobre su desempeño.

• No proporcionar recursos para que encuentren un nuevo trabajo.

• No hacer suficientes preguntas sobre la perspectiva del empleado de por qué se van.

• No comprender sus objetivos y ambiciones profesionales.

• No dar retroalimentación sobre su desempeño.

• No proporcionar recursos para que encuentren un nuevo trabajo.

• No poder responder a la pregunta, "¿Por qué te vas?".

• Decirle a un empleado, "Estás despedido" sin instrucciones para el fin de la relación laboral por escrito, copia que el empleado debe recibir antes de irse y de dar una retroalimentación sobre su desempeño, ya sea negativo o positivo