La “reversión” de la diabetes tipo 2 a través del tratamiento de la obesidad ahora es posible

Un nuevo fármaco para adelgazar, Tirzepatida, está en boca de todos tras la publicación de varios estudios que afirman que esta inyección produce una pérdida de peso récord.

Esta nueva inyección para adelgazar promete un cambio radical en los tratamientos contra la obesidad y los estudios realizados hasta el momento confirman que los pacientes reducen el peso entre un 20 y un 25%.

En diálogo con la Dra. Mónica Roldán Suárez, a su regreso del Congreso Americano de Diabetes que se realizó en la ciudad de New Orleans, EE.UU., explicó cómo actúa esta nueva clase de fármaco.

“Esta nueva droga es inyectable y pertenece al grupo denominado Análogos GLP-1, esto significa que son similares a un mensajero químico que libera nuestro intestino. Dentro del grupo de estas drogas GLP1, que actúan regulando la saciedad, la ansiedad, mejorando además funcionamiento del páncreas, estomago e hígado, al igual que la Tirzepatida, actualmente están disponibles en Santiago de Estero otras similares como semaglutide, dulaglutide y liraglutide. Tienen grandes resultados y en muchos casos se logra la reversión o remisión de la diabetes tipo 2”, celebró la especialista.





Logro

“Tuve mi experiencia en el consultorio con estas drogas del grupo GLP1, como son semaglutide, dulaglutide y liraglutide. Lo que pude observar fue la remisión de la diabetes tipo 2 luego del descenso de peso en los casos en que lograron bajar más del 15 al 20% del peso inicial y en los que además la diabetes llevaba menos de 5 años de diagnóstico. Hoy con el lanzamiento de Tirzepatida en el Congreso Americano de Diabetes, se confirmo esto, es posible esa remisión o ‘cura’ de la diabetes tipo 2”, explicó Roldán Suárez. “Quiero hacer hincapié en la importancia de tratar la obesidad como un camino para lograr prevenir y sanar la diabetes”, sentenció.









ANÁLISIS DE LA ESPECIALISTA

Roldán Suárez: “Estamos atravesando una epidemia de obesidad”

La obesidad ha sido considerada una enfermedad en el año 1997 por la Organización Mundial de la Salud y a pesar de ello sigue siendo poco reconocida como tal por la comunidad médica y las obras sociales, lo que trae como consecuencia que no haya cobertura en medicamentos para la obesidad. Además al ser una condición poco reconocida, el paciente cree que necesita de su voluntad para bajar de peso, y en la realidad actualmente disponemos de fármacos muy seguros y científicamente probados para tratar la obesidad en forma de pastillas o inyecciones. Sobre este tema, la Dra. Mónica Roldán Suárez concientizó: “Estamos atravesando una epidemia de obesidad y no hemos tomado la conciencia acerca de esto aún, con lo cual los gobiernos no han tomado medidas para frenar esta epidemia que continúa avanzando a pasos agigantados”. “Depende de cada una de las personas concientizarse de esto. Así como individualmente tomar la propia responsabilidad y elegir abrazar la salud. Los recursos, los medicamentos y el acompañamiento profesional están disponibles”.