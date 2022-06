Anuncian para Santiago del Estero otra semana de baja temperatura

13/06/2022 - 00:39 Santiago

Nuestra provincia tendrá a partir de hoy una nueva semana de frío intenso y con elevada nubosidad, aunque no se prevén lluvias al menos hasta el fin de semana venidero.

Según el reporte general elaborado por el sitio Meteored.com, en esta semana la gran protagonista seguirá siendo la niebla, aunque este fenómeno tiene las horas contadas porque se espera el paso de un intenso frente frío que recorrerá todo el centro y norte de Argentina.

Especifica que, si bien esta semana promete templarse de manera rápida, las proyecciones climáticas indican que el invierno probablemente se presente más frío que lo normal sobre las provincias del norte del país, lo que hace pensar que estas irrupciones frías se presentarían con mayor frecuencia que lo habitual en este año.

Para hoy, se espera el ingreso de aire más húmedo del sector este, por lo que la semana iniciará notándose el aumento de la nubosidad.

Según los registros de ayer en nuestra provincia, la temperatura mínima fue de 3.1º a las 7.50, mientras que la máxima fue de 23.1º y se registró a las 15.11.

El frío se hizo sentir durante toda la jornada, por influencia del viento que sopló del sector este.

Para hoy, los principales portales del clima en el país pronostican una temperatura mínima que se ubicará entre los 4 y los 9 grados, mientras que la máxima estará entre los 22 y los 25 grados.

Estas condiciones reinarán prácticamente durante toda la semana al nuestra provincia, con máximas de hasta 16 y mínimas que no superarían los 10 grados, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los portales Meteored. com e Infoclima. com.

Respecto de los próximos días, el SMN adelantó que durante este invierno las temperaturas serán, en promedio, inferiores a las normales sobre las provincias del Noroeste argentino, región que integra Santiago del Estero.