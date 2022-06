Alertan por los daños que puede ocasionar la falta de cuidado de la piel en tiempos de frío

13/06/2022 - 23:10 Santiago

En invierno las temperaturas bajas, el viento, las ventiscas, entre otros fenómenos propios de la estación, motivan que las pieles parezcan más pálidas, fruto de la vasoconstricción, lo cual se da porque “los capilares se contraen y disminuye la irrigación, de modo que llegan menos oxígeno y nutrientes a las células, lo que confiere al cutis un aspecto opaco y grisáceo”, según las dermatólogas, doctoras Aldana Scaglione y Soledad Camusso.

Las profesionales precisaron que en este tiempo, “la piel experimenta una sensación de tirantez; la secreción sebácea llega con más dificultad a la superficie para lubricar y nutrir la epidermis, dejándola seca y sensible”, y que “los efectos de la calefacción, empeoran está situación”.

Frente a esta situación propia de la estación, las dermatólogas advirtieron que la falta de un cuidado adecuado de la piel, “puede llevar a sufrir eccemas que son las dermatitis irritativas, lo que conlleva a fisuras, que generan ardor, prurito, dolor, excoriaciones por rascado, y, consecuentemente, puede sobreinfectarse”.





Cuidados

“Cualquier tipo de acción limpiadora, ya se haga sólo con agua o con sustancias detergentes, quiebra la barrera cutánea. Por ello solo una ducha al día basta. La temperatura del agua no debería estar muy caliente y de corta duración. Las personas con piel extremadamente seca lo deberían hacer cada dos días”, aconsejaron respecto.

Sobre las características de los productos de higiene, las doctoras Scaglione y Camusso, dijeron que “deben ser hipoalergénicos, por ejemplo jabones de avena o sustitutos de jabón (syndets) serían las más adecuados; los aceites de ducha en emulsión se aplican sobre la piel húmeda y luego se aclaran brevemente”.

“No son aconsejables los aditivos de baño desecantes como los baños de espuma o las sales, el uso de esponjas no sería beneficioso porque exacerbaría l a sequedad.

Luego del baño, secar con toalla de algodón sin frotar la piel e inmediatamente aplicar una crema, si puede ser oleosa, que contenga vitaminas E, A y C, colágeno elastina, y la urea en concentraciones del 5% en rostro y 10 % en el resto del cuerpo, entre otros, el ácido hialurónico y ceramidas” ampliaron.





CONSEJOS

El tipo de crema más adecuado para manos

“Para la piel de las manos las cremas deben ser ricas en lípidos, impermeable y flexible y tener un pH 5,5. Se recomiendan a base de silicona o derivados de lanolina y vitamina E, urea. Los protectores labiales en forma de bálsamo o ba rra no ej e rc e n e l efecto pretendido si no se utilizan con la frecuencia adecuada. Se debe renovar la aplicación cada vez que se bebe o se come. No olvidar los protectores solares, ya que los rayos UVA y UVB actúan no sólo cuando el sol ilumina o calienta más. Los efectos, por tanto, son constantes y hay que proteger la piel durante todo el año. También se debe tener en cuenta las necesidades individuales como la actividad profesional, las dermatitis de contacto alérgicas o irritativas las fluctuaciones hormonales o posibles enfermedades”, precisaron.





Medidas para evitar daños en cualquier época del año

A modo de cuidados generales para no hacerlo en cualquier época del año, las doctoras Soledad Camusso y Aldana Scaglione, aconsejaron:

No tomar el sol entre las 12 y las 16 en temporada de verano.

No permanecer bajo el sol durante largos períodos.

Protegerse con cremas solares de alto factor de protección de amplio espectro para radiación UVA y UVB.

Usar anteojos de sol con protección contra rayos UV.

Beber agua con frecuencia para hidratar la piel.

Controlar las manchas y los lunares periódicamente.