Dr. Miguel Jacobo: "La ELA no tiene cura, cualquier nueva droga sólo podría mejorar la calidad de vida"

16/06/2022 - 04:28 Santiago

Recientemente, Canadá aprobó una nueva terapia experimental para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que generó una gran expectativa entre la comunidad de pacientes que sufren esta enfermedad, y que incluso motivó al exministro de Educación de nuestro país, Esteban Burllrich (diagnosticado con ELA), que pidiera que la Anmat aprobara también aquí el medicamento.

La situación también reavivó la idea de que podría encontrarse una cura a esta enfermedad, a lo que el especialista santiagueño, el médico neurólogo Dr. Miguel Jacobo, recordara que "hasta el momento la ELA no tiene cura", y que la alternativa aprobada por Canadá "está aún en etapa experimental, y que de comprobarse su efectividad, "`puede llevar a que se mejore la calidad de vida del paciente".

"Lamentablemente la ELA es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta la motricidad, y se la conoce como enfermedad de la neurona motora. Su tratamiento conduce a retrasar los síntomas con lo cual puede llegar a mejorarse la calidad de vida de los pacientes, que por lo general tienen una corta expectativa de vida una vez que se manifiesta de modo severo", precisó el profesional.

Medicación

Recordó además que "en la actualidad disponemos sólo de dos fármacos en Argentina, Riluzol, que usamos hace muchos años y Edaravone, aprobado recientemente. Su impacto en la enfermedad es modesto, prolongando la sobrevida en forma muy limitada. El tratamiento debe ser multidisciplinario y el abordaje debe ser ocupado no sólo por el neurólogo, sino es muy importante la asistencia del nutricionista, taller ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo".

''Aproximadamente un 5 a 10 por ciento tiene implicancias genéticas (ELA familiar), el 90 a 95 por ciento se presenta en forma esporádica (ELA esporádica)'', puntualizó Jacobo respecto de los orígenes de la enfermedad.

El diagnóstico es esencialmente clínico

"El diagnóstico es esencialmente clínico. Con el apoyo de exámenes de laboratorio, imágenes y neurofisiológicos se puede tener mayor precisión y descartar enfermedades con las que puede confundirse", explicó el doctor Jacobo en diálogo con EL LIBERAL.

Respecto de su prevalencia, dijo que en Argentina se piensa que 3000 personas aproximadamente padecen ELA. La enfermedad aún continúa siendo incurable, lo que no significa que no sea tratable.

El manejo multidisciplinario de los pacientes, con terapias físicas, psicológicas, fonoaudiológicas, nutricionales, son fundamentales para complementar el seguimiento y tratamiento neurológico.

Qué es la nueva droga aprobada por Canadá

La droga AMX0035, conocida como el medicamento Albrioza, es una terapia combinada oral de dosis fija que puede reducir la muerte de células neuronales como terapia independiente o cuando se agrega a tratamientos existentes, según un importante estudio científico publicado en el New England Journal of Medicine, Muscle & Nerve, y en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Según la investigación médica y de acuerdo a los resultados de un ensayo clínico de fase 2, con fase 3 en curso, la droga demostró un beneficio estadísticamente y clínicamente significativo" en los resultados funcionales de las personas con ELA en comparación con las personas que tomaron placebo, ya sea como terapia independiente o cuando se agrega a los tratamientos existentes.