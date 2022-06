Un trabajo codo a codo: cuando el amor de un padre se resume al bienestar de sus hijos

18/06/2022 - 23:15 Santiago

En ocasiones resulta prácticamente indescriptible el amor y la entrega diaria de un padre que lucha incansablemente para ver bien a sus hijos.

Pero paralelamente a eso, hay niños que en silencio observaban ese “trabajo” y aunque no lo dicen, se enorgullecen de sus raíces.

Es un amor genuino. Un amor del que mucho saben los niños y los papás que integran la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, quienes unidos en una lucha permanente por ganarle a las adversidades que golpean a la salud, refuerzan su amor mutuo y crean un lazo indestructible.





En primera persona

Mario, el papá de una niña con artritis idiopática juvenil cuenta en primera persona lo que es la lucha codo a codo para vencer todo aquello que duele, que agota, pero que con el amor como bandera, convierten todo en una situación llevadera.

"Hoy día sábado (como todos los sábados) tengo una angustia en el alma y en el corazón. Angustia porque es el día de colocarle la medicación inyectable a mi hija Lisset. Sé que la medicación le hace bien a su salud, ya que tiene artritis idiopática juvenil, pero este sentimiento surge al pensar y sentir que estoy haciéndole daño a la delicada piel de su bracito, y ver el rechazo que mi niña demuestra ante tal situación.

Son casi 3 años desde aquel día en que la reumatóloga Narchi le diagnosticó dicha dolencia, desde que la vio entrar al consultorio, caminando con dolor en casi todo su cuerpo. En ese momento experimenté varios sentimientos mientras escuchaba las palabras de la doctora. Confusión, angustia, amargura, enojo, impotencia y una profunda tristeza, al enterarme que la enfermedad no tiene una cura.

¿Por qué justamente le tiene que pasar a nuestra única hija? ¿Cuál es el origen de todo esto? Entre otros, fueron mis interrogantes en esos instantes aciagos. Las lágrimas estaban al borde de mis ojos, pero no lloré delante de ella y su madre, para no entristecerlas más.

Lloré sí, en abundancia, frente al altar de la Virgen María, no reclamándole, ni reprochándole, sino pidiendo piedad y ayuda por su salud. Sé que mis plegarias fueron escuchadas, porque siempre tuve fuerzas para llevarla a cada médico especialista que fue indicado para su tratamiento. Fe y Ciencia fueron los pilares para seguir adelante y no caer en la desesperanza.

Es verdad que muchas veces sentí amargura cuando veía a otros niños jugar y moverse sin limitaciones, y mi niña Lisset, apenas se podía mover por el dolor y la rigidez en sus brazos y piernas, pero todo esto fue superado gracias al tratamiento médico.

Ahora puede hacer una vida casi plena, con las limitaciones propias de esta dolencia, y siempre estamos acompañándola en el día a día. Ser padre es una materia en la que aprendes todos los días y cada prueba superada, te llena de gratitud. En el Día del Padre, el único presente que deseo es el saber que Lisset está bien de salud y mirar sus ojitos iguales a los míos”.









La respuesta de Lisset que no tardó en llegar

Lisset es la hija de Mario, la pequeña que desde sus 3 añitos convive con una dolencia que la mantiene en ocasiones, alejada de los juegos de motricidad. Sin embargo, le sobra el amor de papá para motivarse a superarse día a día. “Gracias por quererme mucho durante estos años, enseñarme cosas nuevas, dibujar bien, pintar en el borde, etc. También por darme a los gatos (Luna y Manchitas). Gracias por ser el mejor padre del mundo. Gracias por cuidarme cuando tenía dolores, por cuidarme cuando tenía la artritis, ponerme las vacunas (que no me gustan), por ayudarme a levantarme, a agarrar las cosas, por comprarme los medicamentos, por llevarme a muchos doctores hasta que la Dra. Nachi me descubrió que tenía artritis. Gracias por todo, papi. Gracias por lo que hiciste y harás por mí”.