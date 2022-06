Expertos abordarán hoy el abuso sexual infantil, en una charla taller

24/06/2022 - 21:16 Santiago

Organizado por el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero hoy se realizará el curso taller sobre abuso sexual. La actividad se denomina "Que no recuerdes no significa que no haya ocurrido". Se concretará en el marco de la presentación del libro "Agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Te lo cuento cómo y cuándo puedo. El polimorfismo del lenguaje infantil".

La jornada estará dirigido psicólogos, médicos psiquiatras y forenses, asistentes sociales, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, enfermeros, docentes, estudiantes de las mencionadas carreras y público en general.

La actividad se desarrollará de 8.30 a 12.30, y estará a cargo de la Lic. Macarena Cao Gené, psicóloga egresada de la UBA, miembro y fundadora de Raíces, docente y autora de libros sobre infancias; Dr. Guillermo Jemar, médico especialista en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, Mg en Neurociencias, jefe de Guardia del Hospital Borda; y Lic. Ana María Satuf, psicóloga, especialista en Psicología con niños y adolescentes e integrante del Equipo Interdisciplinario de la Oficina de Violencia Familiar.

En tanto que la charla estará moderada por la Lic. Roxana del Castillo, psicóloga, Diplomada en Victimología orientada al sistema Procesal Penal Acusatorio, presidente del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero e integrante del equipo Interdisciplinario de la Oficina de Protección a las Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer del Poder Judicial.

En la oportunidad se abordará la temática en profundidad y los mismos serán expuestos por profesionales de alto nivel de conocimiento en estos casos. Además, los asistentes podrán realizar consultas e interactuar con los panelistas.