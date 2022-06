Golpe en la cabeza: ¿hay que evitar que el niño se duerma tras el accidente o es sólo un mito?

27/06/2022 - 01:27 Santiago

Cuando un niño sufre un accidente casero, por lo general genera mucho temor entre los padres, que atónitos con el llanto de su hijo, suele pensar en lo peor. Sobre todo si el golpe es en la cabeza.

Mientras el niño llora, el adulto piensa inmediatamente cómo hará para que el accidentado no se duerma, porque según los consejos “de la abuela” dormirse podría ser fatal.

Pero, ¿es tan así o es exagerada la postura? ¿Qué dicen los pediatras sobre este tema? ¿Es una realidad o sólo un mito? El Dr. Ángel Muratore, médico pediatra se refirió al tema y llevó tranquilidad a los padres.

“No lo he dejado dormir” es una frase común cuando recibo llamadas o visitas al consultorio de mamás que su niño se acaba de dar un golpe en la cabeza.

La mayoría de las veces que un niño se golpea su cabeza, posterior a ello tiene un periodo de llanto intenso, por lo que al pasar este llanto y calmarse es esperado que muchos niños quieran dormir. Afortunadamente la mayoría de los golpes en la cabeza de un niño no tendrá consecuencias de gravedad”, inició su relato el especialista.

El pediatra explica que “la cabeza de los niños está casi diseñada para recibir golpes.Llos huesos de los bebés o niños pequeños son blandos, su cráneo está formado por múltiples huesos que aún no están soldados entre ellos, por lo que se pueden desplazar uno sobre otro, absorbiendo muy bien los golpes”. Se necesitan generalmente golpes de alto impacto para generar un daño grave en la cabeza de un niño.

En este sentido, Muratore aclaró que “hablamos de caídas alturas de 2 metros o accidentes automovilísticos, aunque otros golpes o caídas menores no deben subestimarse”.





¿Es malo que se duerma después del golpe en la cabeza?

“Se tiene la idea que después de recibir un golpe en la cabeza al paciente no se le debe dejar dormir, porque si se duerme puede tener complicaciones por el golpe como caer en coma. Esta creencia es totalmente errónea. Si a un niño le va a suceder algo grave después de golpearse la cabeza, le va a suceder lo deje o no lo deje dormir. Eso no cambiará nada”, explicó el pediatra.





POR SEGURIDAD

El seguimiento debe ser por 24 o 48 horas

Pese a que un niño sin síntomas y con una exploración normal tiene muy pocas probabilidades de desarrollar una lesión grave, los adultos responsables deben vigilar durante las siguientes 24-48 horas si aparece algún signo de alarma (ver documento sobre recomendaciones de vigilancia).

Qué no hacer

Además, es importante saber que “no hay que hacer” después del golpe. Los expertos advierten: “No sacuda a la persona si parece mareada. Si la víctima lleva casco, no lo retire si sospecha que se produjo un traumatismo craneal grave. No levante a un niño que se ha caído y presente cualquier signo de traumatismo craneal”.





¿Es malo que se duerma después de un golpe?

“Es cierto que la somnolencia puede ser un dato de alarma, pero la somnolencia no es que le dé sueño a un niño, mucho menos si esto es después de que estuvo llorando o más aún si ya es su hora habitual de dormir”, explicó Muratore. Y aclaró: “Somnolencia: el niño se queda dormido, se puede despertar ante estímulos, se puede mantener despierto mientras se le estimule, pero una vez que el estímulo cesa el paciente se queda dormido, y así se repite cada vez que se estimule. Por su parte, estupor es cuando el niño se queda dormido pero no responde a los estímulos para despertarlo, solo responde brevemente ante estímulos intensos, pero no puede mantenerse despierto. Si hay un daño dentro de la cabeza del niño secundario al golpe no cambiara nada si se deja o no se deja dormir al niño”.