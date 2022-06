El viernes comenzará el pago a beneficiarios de la Anses

28/06/2022 - 22:43 Santiago

A pocos días de finalizar el mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los días en los que pagará las distintas prestaciones sociales.

En esta línea, los beneficios se entregarán junto al incremento del 15%, que fue el más importante desde que rigen los ajustes por la actual Ley de movilidad jubilatoria.

Teniendo en cuenta ese aumento, cabe recordar que la jubilación mínima queda establecida en $37.525, mientras que el tope máximo que puede cobrar un jubilado de Anses es $252.507,44.





Del mismo modo que estos beneficios se actualizaron durante el mes de junio, también pasó con otras asignaciones y beneficios de Anses.

De este modo, la asignación universal por hijo (AUH) pasó de $6.375 a $7.331; la asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331; la asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840, dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia; la pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez, y la pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.52.