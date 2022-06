Decisión de la Corte de EE.UU. contra el aborto: “Hay que buscar la cultura del encuentro”

28/06/2022 - 22:56 Santiago

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el pasado viernes la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá ahora a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al "pueblo" y sus "representantes electos".

El caso despertó polémica en todo el mundo y se multiplicaron las protestas en distintos puntos.

Sobre el tema, EL LIBERAL dialogó con el sacerdote santiagueño Mario Ramón Tenti, "Monchi", quien consideró que esta medida "abrirá nuevos debates", y consideró "sano" que "cada Estado, con la participación popular, de todos los ciudadanos de manera individual o asociados por algún interés común, pueda decidir".





Posición

-¿Cómo interpreta la decisión de la Corte de EE.UU. que revocó el derecho al aborto en ese país? ¿Qué significa?

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revoca el derecho al aborto a nivel constitucional vigente desde 1973 trasladando la autoridad a los Estados (el pueblo y sus representantes) genera distintas interpretaciones según el ámbito desde el que se analice: jurídico, cultural, político, religioso, sanitario, etc.

Que dicha decisión legislativa quede reservada a cada Estado habla de la concepción "federal" y por lo tanto democrática que dicha resolución tiene. Que cada Estado, con la participación popular, de todos los ciudadanos de manera individual o asociados por algún interés común, pueda decidir es sano porque fortalece el sistema democrático promoviendo el diálogo social en la búsqueda de acuerdos y consensos que fortalezcan el sistema político de representación ciudadana.

Seguramente para algunos significará un retroceso en la conquista de los derechos de la mujer y para otros un triunfo del derecho a la vida y del derecho de los niños; pero más allá de estas posiciones, creo que el fallo abre nuevos debates, en otra época, con cambios significativos a nivel social y cultural que debe servir como signo para el crecimiento de los sistemas democráticos y sus sistemas legislativos.

Las sociedades debemos aprender a dialogar, a buscar acuerdos y no demonizar las posiciones y miradas diferentes, porque en definitiva nos une “nuestra humanidad” y todo lo que hagamos como sociedad tiene que tener como objetivo la humanización de “lo humano”.





-¿Es un hecho que puede o debería repetirse en nuestro país, en el resto del mundo?

Me parece que es un hecho que se va a replicar en otros países y seguramente en el nuestro. Cada país tiene su propia historia y cultura y modos diferentes de debatir, dialogar y generar acuerdos que luego se plasmen en una ley. Sería saludable para las democracias que se debata este tema y tantos otros que tienen que ver con la vida de las personas. Qué tipo de ser humano queremos educar y para qué sociedad es la cuestión que debemos plantearnos. Sea cuál sea la respuesta que podamos construir entre todos, el común denominador no puede ser otro que una mayor dignidad para todas las personas. Para todas, no sólo para algún sector de poder según la coyuntura histórica que transitemos.





-¿Sus argumentos rebaten los argumentos de quienes abogan por el aborto legal?

Como cristiano no puedo dejar de sostener que nuestra fe se fundamenta en dos principios: el derecho a la vida de toda persona humana a partir de su concepción hasta su ocaso y el amor (compasión solidaria) como regla de oro que debe animar y articular todo vínculo entre las personas y pueblos.

Para nosotros el derecho a la vida no se reduce, como quizás algunos creen, a los niños “por nacer” sino que tiene un horizonte cósmico que hunde sus raíces en una mirada ecológica integral. Valoramos, promovemos y protegemos la vida en todas sus dimensiones desde lo más pequeño y aparentemente insignificante de nuestro planeta a la vida humana como centro y cúspide de la creación.





-¿Cuál sería una propuesta suya a la sociedad frente a este hecho que conmueve a todas las partes de la discusión sobre el aborto, más allá de las ideologías y la grieta?

Creo que en estos tiempos donde las sociedades son cada vez más abiertas y plurales amerita que todos ejercitemos la tolerancia como un paradigma no sólo comunicacional sino, sobre todo a nivel de comportamiento ciudadano.

Las actitudes fundamentalistas y cerradas producen división y sustraen toda posibilidad de diálogo y acercamiento entre las personas y grupos. Más aún, creo, que podemos aspirar como sociedad a algo más: “construir la cultura del encuentro”, ese proyecto que tanto pregona el papa Francisco, facilitando el diálogo, la comprensión, la aceptación del modo de pensar de los otros, y la búsqueda de acuerdos y consensos que tengan como centro la dignidad de todas y cada una de las personas que integran la sociedad.

Me gustaría alentar a la comunidad santiagueña al diálogo, a la comprensión y a tener una mirada superadora no sólo de esta cuestión sino de todo lo que nos atañe como sociedad. Que el sueño de “la cultura del encuentro” sea de todos y nos hermane como santiagueños más allá de nuestras diferencias y formas de ver y sentir la vida.