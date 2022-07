Ofrecen becas Creación para los artistas argentinos

02/07/2022 - 22:30 Santiago

El Fondo Nacional de las Artes ofrece una nueva beca para los artistas argentinos. Se trata de “Becas Creación” y la convocatoria estará habilitada hasta el 14 de julio.

Se podrán solicitar a través de la plataforma online app.fnartes.gob.ar. Está destinada a las disciplinas: Artesanías, Teatro y Artes Circenses, Danzas, Artes Visuales, Diseño, Arquitectura, Audiovisuales, Letras, Música y Patrimonio.

En estos últimos años, el sector artístico-cultural ha atravesado grandes t ransformaciones como consecuencia de las nuevas tecnologías y de la pandemia mundial. Por este motivo, el Fondo Nacional de las Artes considera necesario concentrar sus esfuerzos en brindar herramientas que permitan dar respuesta a nuevas demandas y necesidades que surgen de este escenario excepcional.

Se pretende continuar con la política de acompañamiento de nuestros artistas y trabajadores promoviendo iniciativas que fomente n , fo r t a l e z c a n y estimulen la concreción de p r o y e c t o s a r t í s t i c o - culturales con una mirada amplia y federal.