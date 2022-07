Actualizan condiciones para casos confirmados de Covid-19

07/07/2022 - 00:03 Santiago

El Ministerio de Salud actualizó las condiciones de aislamiento para personas con diagnóstico positivo de Covid-19 teniendo en cuenta el estado de su esquema de vacunación. El mismo rige desde ayer.

En ese contexto explicaron que se considera esquema completo de vacunación contra Covid-19, a personas mayores de 18 años que recibieron 2 dosis de vacuna contra el Covid (o 3 dosis si recibieron las primeras dos dosis de Sinopharm) y los 2 refuerzos correspondientes, a excepción de menores de 12 años que deben tener uno solo.

De acuerdo con las condiciones de aislamiento para personas con esquema completo de vacunación Covid-19, expresa que las personas con Covid-19 confirmado (por PCR o test de antígeno positivo/detectable) deberán realizar un aislamiento por 5 días, desde la fecha de la toma de muestra. Las personas contacto estrecho conviviente y no conviviente con síntomas deben acudir al centro de salud más cercano. Las personas contacto estrecho conviviente y no conviviente sin síntomas no necesitan realizar aislamiento, pero sí extremar el uso del barbijo y medidas preventivas por 10 días.

En las condiciones de aislamiento para personas no vacunadas o con esquema incompleto se considera que las personas con Covid confirmado (por PCR o test de antígeno positivo/ detectable), sin esquema de vacunación o esquema incompleto, deberán realizar 7 días de aislamiento desde la fecha de toma de muestra. Las personas contacto estrecho conviviente y no conviviente con síntomas debe acudir al centro de salud más cercano. Las personas contacto estrecho conviviente y no conviviente sin síntomas no necesita realizar aislamiento, pero sí extremar uso del barbijo y medidas preventivas por 10 días.









Piden extremar los cuidados para evitar los contagios

Desde el Ministerio de Salud pidieron tomar los recaudos necesarios para prevenir los contagios. En ese sentido consideran necesario evitar concurrir a eventos definidos como de mayor riesgo (encuentros masivos, reuniones sociales, etc.); utilizar permanentemente el barbijo de forma adecuada (bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón) en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas; mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua y lavado frecuente de manos. Se consideran contacto estrecho a toda persona que estuvo sin las medidas de protección personal adecuadas a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado durante 15 minutos o más o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, y mientras el caso presentaba signos. Por ejemplo: convivientes, visitas, compañeros de trabajo. Los síntomas de Covid-19 son fiebre de 37,5°C o más, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.