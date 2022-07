Comienza hoy el pago de las asignaciones familiares y universales, y a los jubilados

07/07/2022 - 22:52 Santiago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que hoy dará inicio el pago de las asignaciones universales y familiares y a un grupo de jubilados, y en ese sentido recordó que los beneficios se entregarán junto al incremento del 15%, que fue el más importante desde que rigen los ajustes por la actual Ley de movilidad jubilatoria.

En ese sentido indicó que tanto para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ((AUH) como Asignación Familiar por Hijo, el cobro será de la siguiente manera: los que tengan DNI terminados en 0, cobrarán hoy; los DNI terminados en 1, el lunes 11; DNI finalizados 2, martes 12; en 3, el miércoles 13; los DNI terminados en 4, el jueves 14; el viernes 15 los que tienen DNI terminado en 5; el lunes 18 se pagará a los DNI terminados en 6; el martes 19 a los DNI terminado en 7; el miércoles 20 a los terminados en 8; y el jueves 21, a los 9.





En base al calendario de pagos, en primer término cobrarán los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $42.178.

El programa será el siguiente: los que tengan DNI terminados en 0, cobrarán hoy; los terminados en 1, el lunes 11; DNI finalizados 2, martes 12; en 3, el miércoles 13; los DNI finalizados en 4, el jueves 14; DNI terminado en 5 el viernes 15. Seguirá el lunes 18 con los que tengan DNI terminados en 6; el martes 19 a los DNI terminado en 7; el miércoles 20 a los terminados en 8; y el jueves 21, a los 9.





Otros

La Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abona para los de la 1ª quincena, del 11 de julio al 11de agosto; y la 2ª quincena, 21 de julio al 11 de agosto.

Para quienes cobren Asignación Prenatal y por Maternidad, el cronograma será el siguiente: miércoles 13, los DNI terminados en 0 y 1; el jueves 14, los DNI finalizados en 2 y 3; viernes 15, en 4 y 5; lunes 18, en 6 y 7; martes 19 los DNI terminados en 8 y 9.









OTROS BENEFICIOS

Las embarazadas cobrarán desde el 11

El pago de las Asignaciones familiares de Pensiones no Contributivas será del 8 de julio al 11 de agosto. Y las personas que cobran la Prestación por Desempleo (Plan 1), cobrarán el lunes 25 los que tengan DNI terminados en 0 y 1; el martes 26, los DNI terminados en 2 y 3; el miércoles 27, los terminados en 4 y 5; el jueves 28, los terminados en 6 y 7; y el viernes 29, en 8 y 9. Y plan 2, desde el 6 de julio hasta el 12 de julio. Otro E n e l c a s o d e l a Asignación por Embarazo, el desarrollo del pago será: para quienes tengan documentos finalizados en 0, el 11 de julio; el 12, los finalizados en 1; el 13, los DNI terminados en 2; el 14, los DNI 3; el 15, los terminados en 4; el 18, en 5; el 19, en 6; el 20, los DNI terminados en 7; el 21, en 8; y el 22, en 9.









Se actualizaron los beneficios en este mes

Entre los beneficios que se actualizaron durante el mes de junio, se vieron impactadas también las asignaciones y beneficios de Anses.





Aporte

De este modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó de $6.375 a $ 7.3 3 1; l a a s i g n a c i ó n por emba razo que era de $6.375 se actualizó a $7.331; la Asignación Familiar por Hijo o Hija va a los $15.840, dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia; la pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez, y la pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.520.