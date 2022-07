VIDEO | Padre Jorge Ramírez: "No es suficiente decir, hay que hacer"

10/07/2022 - 13:48 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Lucas 10, del 25 al 37, que hace referencia a la parábola de un samaritano.



"El Evangelio de hoy nos remarca que no solo hay que contar con buenas intenciones, sino que es necesario ponerlas en práctica. No es suficiente decir, hay que hacer", remarcó.

"Jesús nos puso como ejemplo a un samaritano del cual precisamente no teníamos que esperar algo. Pero los que sí podían ayudar con algo, no hicieron nada. A veces yo escucho como gente dice 'cómo me gustaría que en mi trabajo o en mi casa, las cosas fueran diferentes'. Entonces yo pienso que no hay que quedarse con una simple intención, sino que se debe hacer el intento de cambiar las cosas", continuó el sacerdote de la parroquia San Juan Diego.



"No te quedes con una simple inteción. Hacé el intento, con pequeños gestos, con acciones. Vas a lograr mucho, como el samaritano", sentenció.