Santiago del Estero redujo un 12% las víctimas fatales de accidentes según la Agencia de Seguridad Vial

12/07/2022 - 22:47 Santiago

Según los datos dados a conocer por el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), nuestra provincia durante 2021 tuvo una reducción de las víctimas fatales en siniestros viales.

Las cifras recogidas revelan que en 2019 fallecieron en accidentes de tránsito 203 personas, y dos años después, el número se redujo un 12% (179 víctimas).

El resultado de Santiago del Estero está en consonancia con las estadísticas a nivel país, ya que el año pasado el promedio nacional arrojó un 21% menos de víctimas fatales en accidentes viales en relación a 2019.

Esto fue posible gracias al trabajo en conjunto de la ANSV con cada una de las jurisdicciones para lograr una reducción sostenida de la siniestralidad vial a través de diversas políticas públicas de control, educación y concientización, según destacó la ANSV.

Respecto de las perspectivas para el corriente año, el organismo también informó que, en el primer bimestre de este año se registraron menos víctimas fatales que en los últimos 14 años: una reducción del 27% en comparación con 2008.

En total, se produjeron 546 siniestros fatales con 629 personas fallecidas. En tanto, durante el primer cuatrimestre fallecieron 1.339 personas en siniestros viales.

Esto resulta en un promedio de 11 víctimas fatales por día, lo cual, comparado con el promedio de víctimas diarias del período 2008 a 2019 (15 muertes), implica una reducción de 25% de víctimas fatales por día.





Estadísticas

Respecto de los números dados a conocer por la agencia nacional, el titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Néstor Flores, valoró la fidelidad de los datos, ya que “la información se basa en los registros que llevan los organismos de seguridad de la provincia”.

“Esto tiene un gran valor, básicamente porque a diferencia de otras estadísticas, se sustenta en los registros que llevan la policía, a través de sus divisiones de seguridad vial, los que están cotejados con los centros de salud”, indicó Flores.

También analizó que los datos muchas veces "llevan su tiempo recogerlos, ya que se hace un seguimiento de las víctimas que quedan internadas y mueren días después del siniestro".









CAMPAÑA

Acciones positivas Capacitación en todos los niveles educativos

CAMPAÑA

Acciones positivas Capacitación en todos los niveles educativos

"La disminución de los muertos en siniestros viales se debe a muchas razones. Más del 90% de los accidentes son por fallas humanas, distracciones, no se respetan las velocidades permitidas, se usa el celular al manejar o cruzar la calle, y se trabaja sobre eso para mejorar la actitud de la gente para bajar esas d i s t ra c c i o n e s " , d ij o Néstor Flores, sobre las acciones que se realizan en la provincia. Remarcó que "por décimo año se ha logrado mantener el trabajo con personas que capacitan de manera permanente en toda la provincia, no solo en municipios, sino en todos los niveles educativos. En el Inicial, con títeres, y en el Primario y Secundario se busca llegar a todos los alumnos para cambiar la conducta de esos chicos que a los 14 o 15 años ya están sobre una motocicleta, y así vamos a lograr algo".









Estadística que genera optimismo por el futuro

Estadística que genera optimismo por el futuro

Flores se mostró optimista respecto del futuro partiendo de estas cifras e hizo hincapié en el trabajo que se realiza. "Estamos convencidos de que, trabajando fuertemente en la capacitación de l a s p e rsonas, estamos cambiando algo, porque los niños muchas veces son los profesores de sus padres cuando les repiten lo que las señoritas les dicen en la escuela. A eso se apunta de manera permanente. Hemos llegado a visitar 400 establecimientos educacionales en los tres niveles lo que nos llena de satisfacción", recordó. Y mencionó que "un segundo pilar son los controles. El control genera la sanción, pero se siembra la conciencia de que se debe ser respetuoso al conducir, porque la falta de respeto por los demás ocasiona un siniestro".