Confirman que se aprobarán dos dosis para niños de 6 meses a 5 años

13/07/2022 - 01:39 Santiago

El subsecretario de salud de la provincia, doctor César Monti, a través de una rueda de prensa, confirmó que se aprobará en nuestra provincia dos dosis de vacunas pediátricas contra el Covid para los niños de 6 meses a 5 años.

“La pandemia aún no ha pasado y este virus en circulación no va a desaparecer porque es un virus de ARN, pero sí confiamos que las mutaciones y las vacunas ejecutadas a tiempo en la población van a permitir que este virus circule, que produzca como un resfrío común y no tenga tanta letalidad”, expresó.





Conducta social

El Dr. Monti indicó que “la conducta social de la población santiagueña y la adherencia de los pobladores a lo que hemos vivido durante estos dos años y seis meses ha sido muy buena. De hecho que junto a una estrategia de vacunación única e irrepetible ha sido ejemplar y están a la vista”.

“Esto se dio por la temprana creación de un COE (Comité Operativo de Emergencia) en el que el gobernador se puso al frente del mismo. Allí se crearon leyes, se adaptaron, se destinaron fondos para la compra de medicamentos, se refuncionalizó todo un sistema. En el mes de marzo del 2020 teníamos 60 respiradores, y en noviembre teníamos 200”, sentenció, el profesional de la salud.

“El stock de vacunas en nuestra provincia es bastante interesante y tenemos una buena noticia porque hay dos vacunas que van a ser aprobadas para vacunar desde los seis meses a los cinco años, que es el margen de niños que no tenemos cubiertos. Se tratan de vacunas Pfizer y Moderna”, recalcó.

Al finalizar pidió que la gente concurra a vacunarse y a respetar el calendario de vacunación.