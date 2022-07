Soledad brilla con luz propia: es no vidente y cursa Abogacía para cumplir su sueño

17/07/2022 - 01:00 Santiago

Con su sueño como bandera, y su lucha constante por la inclusión como estilo de vida, se encamina por la vida, derribando todo aquello que pudiera presentarse como un obstáculo. Que ni siquiera lo son, porque nada pudo detener hasta hoy su deseo de convertirse en una gran profesional.

Soledad Santillán es no vidente desde que nació, y hoy, con sus 30 años, cursa el 2º Año de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Paralelamente realiza un curso de Auxiliar Jurídico en la Biblioteca Sarmiento, porque es una apasionada de las leyes y su máximo deseo es ayudar a los que se ven amenazados por las injusticias.

"Siempre estaré agradecida con mis padres, que desde niña me enseñaron a luchar por los sueños y a dar todo de mí en cada cosa que emprendo, porque de esa manera las oportunidades siempre llegan y puedo estar a su altura", dice Sol, como la llaman todos sus seres queridos y conocidos. Tal vez sea, consciente o inconscientemente, porque es eso lo que representa en sus vidas. Ella irradia luz. Destella buenas energías.

Siempre, desde muy pequeña, con el acompañamiento permanente e incondicional de la Escuela Especial Nº50, Soledad se formó, junto a chicos que sí podían ver. Pero siempre fue una más. Fue incluida en el Instituto Santo Tomás de Aquino, en donde cursó sus estudios primarios, y luego, en el Colegio Absalón Rojas realizó la Secundaria. También practicó Judo, estudió italiano (su pasión), e inició el Profesorado de Historia, pero por los costos, tuvo que abandonar.

"Un día dije: tengo que luchar por mi sueño; tengo que hacer lo que realmente me hace feliz, e inicié esta carrera, que no es nada fácil, por los costos, la distancia, pero es lo que me apasiona", lo dice con total entusiasmo.

Y es que los gastos para su formación se solventan con un Plan Progresar, su pensión por Discapacidad, y lo que su madre gana en su trabajo.

"Sabemos que hoy nada alcanza, así que me las rebusco. Las impresiones en braille que las tengo que mandar a hacer en Buenos Aires cuestan mucho. Me pasaron presupuesto para esta nueva etapa que se viene, y por ejemplo, un libro de Sociología me sale $14.000, el libro de Derecho penal, $24.500 y el de Obligaciones me sale $42.000. Entonces hay veces en las que no los puedo solventar, así que me siento con una computadora, escucho todo el libro y voy pasándolo a braille yo sola. Demanda muchísimo tiempo, pero a veces no queda opción", detalla.

Le robaron su celular, su computadora y su bastón

Soledad vive su vida, sumergida en el positivismo. Pero hay veces que las circunstancias la "desinflan". Hace un tiempo, sufrió el robo de su mochila, que contenía su computadora, su bastón blanco, e incluso su celular. Le robaron "su todo", ya que ambos dispositivos los utiliza para el estudio, para relacionarse, para crear sus propios libros.

Lo más triste, considera, es que el robo fue perpetrado por gente que ingresaba a su hogar.

Hoy, en cierta forma, la angustia cesó porque mediante el pedido de colaboración del Centro Amigos del Ciego, le hizo entrega de una computadora notebook para que retomara la normalidad.

"Me considero una persona con muchas capacidades; está bueno conseguir lo que deseas con el sacrificio propio"

Soledad comenzó a estudiar Abogacía justo el año que se decretó la pandemia. Eso la obligó a participar en clases en forma virtual. Más adelante, con el retorno parcial a la presencialidad, comenzó a viajar los días que tenía exámenes o para alguna clase que requería la participación en el aula.

Hasta el día de hoy, es su modalidad en la formación. Y viaja sola, porque tal como ella lo expresa, "soy no vidente, pero independiente desde muy niña. Me manejo muy bien sola, y las veces que tengo que viajar voy en colectivo, y allá (en Tucumán) me tomo un remís hasta la Universidad porque no conozco".

"Tengo un grupo de compañeros muy buenos que me incluyeron para los trabajos y estamos siempre en permanente contacto. Es muy emocionante el recibimiento que me dan cuando voy. La primera vez que llegué, recuerdo que todos me gritaban "Sol! Sol! Fue una gran sorpresa" para guiarme. Con ellos cuento siempre", revaloriza a quienes les hacen todo más fácil en un lugar que no es el suyo, pero en donde ya la adoptaron.

Sol tiene muchos sueños y por ellos derriba fronteras.

"Mi sueño es formarme y trabajar, tener en el futuro mi vivienda propia, porque hoy vivo con mi mamá, y al haber decidido yo no tener hijos, se complica un poco acceder a una vivienda.

Pero todo con esfuerzo se consigue, por eso quiero trabajar, porque considero que como persona con discapacidad, tenemos a la vez muchas otras capacidades. Gracias a Dios lo mío es leve. Hay cosas peores, personas que están totalmente incapacitadas y eso es lo triste. Yo me considero una persona con muchas capacidades, y está bueno tener la posibilidad de poder trabajar y conseguir lo que deseas con el sacrificio propio. Lucho mucho para eso, porque además hay de demostrarle a la sociedad que nosotros somos personas con las que pueden tratar con cualquier otra persona", sostiene Soledad.