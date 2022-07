Plantando futuro se suma a la campaña de los árboles urbanos

21/07/2022 - 21:56 Santiago

El Equipo del Programa Educativo Ambiental Forestal “Plantando Futuro”, dependiente del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, se adhirió a las campañas de la Organización de Naciones Unidas para la alimentación (FAO) sobre “Los beneficios de los árboles urbanos”.

En ese contexto, mediante sus redes sociales ofrece información al respecto y remarca que estos árboles, bajan la temperatura del aire. “Especialmente si están ubicados correctamente pueden generar la disminución de 2° y 8° C y el uso de aire acondicionados en un 40 % o calefacción entre un 20 y 50 %”, destacó.

Además filtran contaminantes urbanos, ya que lo que hacen es hacer una barrera para que algunos contaminantes y partículas del suelo no pasen hacia otro lugar. Además de absorber el CO2; e incrementan el valor de la propiedad: una casa con un parquizado, cortinas, etc. es diferente a la que no lo posee, pudiendo así aumentar el inmueble en un 20%.





Finalidad

La población va creciendo mundialmente rápidamente, por ello plantar árboles es la clave hoy para las generaciones futuras. Por ello se sigue contribuyendo sembrando, forestando y reforestando al cuidado de la Tierra.