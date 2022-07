La artista plástica Alicia Vidal abrió su muestra “La memoria de mis manos” en la casa de artes visuales “La 48”

22/07/2022 - 23:41 Santiago

Con la presencia de numerosos amantes del arte e invitados especiales, quedó habilitada anoche la muestra “La memoria de mis manos”, de la artista plástica santiagueña Alicia Vidal, que permanecerá abierta al público hasta fin de mes.

La artista visual, escultora, grabadora y ceramista, pone a consideración de los visitantes la colección compuesta por “Tiempo de ñecas” (arte textil), y “Genus” (ejercicios visuales).

“La experiencia de representar con mis manos me libera, me permite viajar más allá de la razón. La superstición, los miedos, el pasado, el futuro, las impresiones, lo reprimido, la voluntad, la obsesión, los sueños, los mitos identitarios que sobreviven en mi memoria me conmueven y crean formas”, sostiene Alicia.

En sus trabajos, el arte textil de Alicia propone viajar al tiempo de su infancia, entre costuras, bordados y tejidos, ella juega con sus muñecas (o “ñecas”, como decía su padre). Ella ha cosido las horas compartidas con las mujeres de la casa. Su madre llevaba en las manos el arte de construir prendas y todo tipo.

En “La memoria de mis manos”, Alicia recupera el diálogo con esa infancia, al tiempo que evoca figuras antropomorfas y zoomorfas, que representan a su origen andaluz. Construyendo portales entre universos de su propia vida.