SANTIAGO DEL ESTERO: 469 AÑOS DE GLORIA

La historia de Santiago del Estero, desde los tiempos del imperio español, es el hito fundacional del espíritu argentino. Ubicada en lo que posteriormente sería el Camino Real y semillero de las ciudades históricas del Norte, sus apellidos originales y su participación en los grandes hechos de la vida nacional convierten a Santiago en protagonista central de la Argentina colonial y moderna. Desde 1553 se afincaron a orillas del río Dulce familias que representan los abolengos más antiguos de la Argentina y que sin duda son las primeras dinastías del país, sembrando a lo largo de casi cinco siglos hombres y mujeres fundamentales para explicar la identidad del país.

Su condición de fruto de las disputas entre los reinos del Perú y de Chile, en los tiempos del emperador Carlos V, le da a Santiago del Estero un rasgo único de comarca de reunión que la va a convertir en la cabeza del Tucumán, territorio que desde la Puna llegaba hasta las Sierras Grandes, y desde los Andes hasta las feraces tierras regadas por los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. El virreinato del Perú, encabezado por Pedro de la Gasca y la Capitanía General de Chile, al mando de Pedro de Valdivia, iban a luchar por las tierras incógnitas hasta 1550, y sería Francisco de Aguirre quien daría origen a la “Madre de Ciudades”, la ciudad querida por todos los argentinos.

Es Santiago del Estero la tierra que todos los compatriotas sienten como esa “Madre” de la que todos recibieron la vida y sede del pueblo que conserva intactas sus tradiciones.

La fundación de la “Madre de Ciudades” (1553-1570)

El 25 de julio de 1553 se produce la fundación de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo por Francisco de Aguirre. Esta fecha, que por siglos fue motivo de disputa, quedó establecida por un dictamen de la Academia Nacional de la Historia, encabezada entonces por el historiador, patrimonialista y patriota Ricardo Levene, con fecha de 1952, dando fin a la controversia con una frase sencilla: ese día nació un “nuevo centro de civilización, llámese traslado o metamorfosis de los anteriores, (que) era independiente de ellos y sometido a una jurisdicción distinta e inicia un período político, tiene nuevo ejido, nuevos vecinos y nuevas encomiendas”. Santiago del Estero es la ciudad imperial de nuestro país, ya que antes de la llegada de Colón eran tierras del Inca y pasarían luego al dominio del emperador Carlos V. Todas las siguientes ciudades desde entonces fueron fundadas bajo el mando de los reyes de España y luego de los gobernantes argentinos.El primer teniente de gobernador fue el fundador Aguirre llegado desde Chile, quien además constituyó el primer Cabildo santiagueño, institución que duraría hasta los tiempos de la Independencia. Su posición estratégica tiene tal importancia que la eleva a capital de gobernación, luego de que otro teniente de gobernador, Juan Pérez de Zurita, emprendiera hacia 1558 la fundación de los asentamientos de Londres de la Nueva Inglaterra (Catamarca), Córdoba del Calchaquí (Salta), Cañete (Tucumán) y Nieva (Jujuy), que fracasan y no sobreviven en el tiempo.El 29 de agosto de 1563 se crea la gobernación del Tucumán, con el traslado al Perú de la jurisdicción política y la judicial a la Real Audiencia de Charcas.





Desde entonces las fundaciones son exitosas y surgen desde la nueva capital: San Miguel del Tucumán y Nueva Tierra de la Promisión (1565), Córdoba de la Nueva Andalucía (1573), San Felipe y Santiago de Lerma en el Valle de Salta (1582),Todos los Santos de la Nueva Rioja (1591), San Salvador de Velasco en el valle de Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca(1683). Además, son fundadas muchasvillas a la vera de los caminos reales.





La gran capital del Norte(1570-1700)

Las leyes de Indiasestablecían que en cada nuevo asentamiento debían instalarse cuatro órdenes religiosas, por lo que llegaron a Santiago los frailes de Santo Domingo desde los inicios de la ciudad, los mercedarios en 1557, los franciscanos en 1566, y los jesuitas en 1585. El papa Pío Vcrea la diócesis del Tucumán, por medio de la bula “Super speculamilitantisEcclesiae” del 10 de mayo de 1570. A sólo 17 años de su fundación, es Santiago del Estero la primera ciudad del país que aparece en un documento firmado por un pontífice romano. En su Catedral se realizó la primera consagración episcopal en el actual territorio argentino cuando en 1621 es ordenado el primer obispo de Buenos Aires. La ciudad fue la primera llamada “Muy Noble”, título real que se recibe en 1577, junto al escudo de armas.

En 1576 se instala el Hospital Real, en 1585 la escuela, y en 1588 la primera biblioteca en 1588. Santiago es la madre de la industria, la agricultura y la ganadería. Sus productos textiles son el primer producto de exportación cuando el 2 de septiembre de 1587se envían tejidos y sacos para harinas por parte del obispo Francisco de Vitoria rumbo a Buenos Aires para ser embarcadas hacia el Brasil. En recuerdo de ese acontecimiento se celebra el Día de la Industria Argentina.





La larga decadencia (1700-1800)

La sofocación de las tres sublevaciones calchaquíes en 1630, 1657 y 1697, iban a marcar el rumbo de decisiones políticas que afectaron a Santiago del Estero. En 1699, a instancias del obispo Manuel Mercadillo, la sede episcopal se traslada a Córdoba del Tucumán, y luego también el Seminario. En 1700 la capital de la gobernación es trasladada a Salta del Tucumán por decisión de Juan de Zamudio.





Esto llevó a una pérdida de la importancia de la “madre de ciudades”, lo que no la privó de dar a luz a grandes personajes que la historia recuerda: el botánico jesuita Gaspar Xuárez y la beata María Antonia de Paz Figueroa, además de prepararse para el siglo XIX con figuras como los curas Pedro León Díaz Gallo y Pedro Francisco de Uriarte, congresales que juraron la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América el 9 de julio de 1816. Tampoco debe olvidarse que el linaje criollo de uno de los grandes argentinos de la historia, el general Manuel Belgrano, tiene sangre santiagueña por parte de su abuelo materno don Juan Manuel González Islas.





El resurgimiento de la Madre de Ciudades: la Provincia(1800-1880)





Toda la gesta de la Independencia tuvo por escenario a Santiago. Los grandes próceres argentinos pasaron por aquí: Manuel Belgrano, José de San Martín y Juan Martín de Pueyrredón. El hecho que marca el ingreso de Santiago del Estero en la historia grande de la Patria recién nacida es el Manifiesto de la Autonomía, que da origen a la provincia el 27 de abril de 1820, y queda para siempre la ciudad como capital del territorio que toma su nombre para la posteridad.

Los años de las luchas entre federales y unitarios tendrán por testigoel largo tiempo del “campeón de los gobernadores” el general Juan Felipe Ibarra entre 1820 y 1851. A mediados del siglo XIX comenzaríael predominio de los liberales en los tiempos de Constitución Nacional, siendo José Benjamín Gorostiaga como uno de los principales redactores de la carta magna en 1853. Finalmente llegaríanlos gobiernos hegemonizados por los hermanos Manuel y Antonino Taboada, junto a sus seguidores, que desde 1851 hasta fines de la década de 1870son los años de la consolidación institucional provincial.La llegada del general Julio Argentino Roca al gobierno nacional en 1880 marca la llegada de la modernidad al país y Santiago del Estero participó de esa gesta histórica.





Los tiempos del progreso argentino(1880 hasta hoy)





Los primeros trenes del ferrocarril Central Córdoba llegaron a Santiago el23 de agosto de 1884y son los pioneros de la modernización santiagueña, como vasos comunicantes con el mundo. Más adelante el ferrocarril Central Argentino, en los albores del siglo XX, recrea esa integración que se completa con la llegada de los primeros aviones, aeródromos y pilotos santiagueños.





El aporte de Santiago a la cultura argentina es impresionante y aún el país no lo ha valorado como corresponde. No es exagerado ubicar a la “madre de ciudades” como cuna de la música argentina: el maestro Amancio Alcorta y don Andrés Chazarreta. En las letras Bernardo Canal Feijoó, María Adelia Agudo y Homero Manzi fueron poetas de altura excepcional. En las ciencias Orestes Di Lullo como historiador y de los hermanos Emile y Duncan Wagner como antropólogos y arqueólogos, son pilares de las ciencias sociales, junto a los educadores que fundaron y sostienen las grandes instituciones educativas. No debe olvidarse el gran patrimonio que significa el teatro “25 de mayo”, una de las salas más importantes del país, tanto por su condición acústica como por su capacidad. Es Santiago una cantera permanente y eminente en las artes y las ciencias argentinas. Como toda obra humana, estos listados adolecen de muchas más ausencias que presencias, y pedimos disculpas por ello.





El periodismo tiene en la “madre de ciudades” a este gran diario, “El Liberal”, el decano de la prensa del Norte, nacido el 3 de noviembre de 1898, marcando el rumbo del periodismo regional de la mano de su fundador Juan Figueroa y sus sucesores hasta hoy. “El Liberal” es uno de los cinco diarios argentinos que han atravesado tres siglos y que se siguen imprimiendo en papel. La transmisión radiofónica pionera fue el 15 de noviembre de 1937 desde los estudios de LV11 Radio del Norte, destacándose en el éter Fernando Hernández y Blanca Cajal.Esta emisora se convirtió en LRA21 Radio Nacional desde 1971. La primera emisora televisiva fue LW81 Canal 7, desde sus comienzos el 30 de octubre de 1965, cuando fue la primera señal de aire en la región.





Todo festejo es tiempo para agradecer. 469 años de historia es una celebración única de la que los santiagueños pueden y merecen disfrutar con exclusividad. Todos los logros son una conquista de la construcción social en tantos años. Y no quiero dejar de agradecer a los queridos colegas historiadores María Cecilia Tenti y Antonio Castiglione, ya que sus trabajos hacen amable el trabajo de sus colegas. Decía Aristóteles, el gran filósofo griego, que uno no es más que un enano encaramado en los hombros de los gigantes que lo precedieron. Así, todos los argentinos nos sentimos “altos” porque los hombros santiagueños nos sostienen.





Levantemos hoy nuestras copas, luego disfrutar unas jugosas empanadas, para decir con orgullo: ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, QUERIDA MADRE DE CIUDADES!!!