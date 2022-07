“Estamos con mucha expectativa, va a llegar mucha gente”

25/07/2022 - 10:10 Santiago

Nacida en Huachana, Alejandra Suárez volvió después de 30 años después de haberse ido a la Capital santiagueña a estudiar y a trabajar (vendió EL LIBERAL), hace dos regresó al pueblo y hace uno y medio que es servidora.

Piensa que “va a venir muchísima gente” para la fiesta, teniendo en cuenta que será un fin de semana. “Ya nos estamos preparando, tuvimos un primer retiro espiritual, estamos con mucha expectativa y pensamos que vamos a necesitar mucho de los servidores. Esta será mi primera fiesta como servidora así que estoy con mucho entusiasmo”, reconoce.

Los servidores llegan desde otras provincias también, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Chaco, y la gente de muchas parroquias de Santiago, y hacen todo tipo de tareas, la atención de los peregrinos es fundamental, también la atención de santería, de la parte litúrgica, y este año se calcula que serán unos 400.

“Aquí tengo a mi papá que tienen 83 años, es viudo, mi mamá era la persona que tenía las llaves de la iglesia, de la capilla chica, Celia Verón, y para mí esto es muy valioso, y en gran parte mi madre estaría muy orgullosa, es un legado grandioso, una bendición muy grande poder estar aquí”, cuenta.

Dijo que su papá era carnicero y la gran venta era los días de la fiesta, en que ella siendo muy chica se cruzaba todo el tiempo a la capilla. “Tengo grandes recuerdos de los sacerdotes, las hermanas, y colaboraba con ellos ya a los 10 años”.

“La vida en el pueblo ha cambiado en muchas cosas, el acceso a la tecnología, a tener wi-fi que antes no lo teníamos ha cambiado muchas cosas. Hay gente que me pregunta cómo puedo vivir en el campo, y la verdad es que a mí me gusta porque siempre me gustó volver a mi pago, me gusta mucho la vida de campo”, asegura.