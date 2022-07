“Tuvimos problemas judiciales a causa de los meteoritos”

25/07/2022 - 11:28 Santiago

Luis Devoto, propietario de la estancia La Eduvigis, ubicado en territorio santiagueño y apenas separado del Chaco por el camino interprovincial, reside en Gancedo, y recuerda que cuando compró el campo, había recibido comentarios de la existencia de meteoritos.

“Cuando llego al campo, había comentarios de que podría haber meteoritos, debido a la proximidad con campo del cielo, la zona en la que cayeron. La gente que trabajaba en el Chaco, con un investigador Cassidy y Mario Besconi, me preguntaron si podían entrar a buscar en el campo, accedí, entraron, empezaron a buscar, y con información que ya tenían, detectaron, sacaron uno y otras muestras más de diferentes tamaños, había desde 200 kilos a uno o dos kilos, seguramente lo dejaron documentado”, relató.

Dijo que autorizó su traslado al parque Campo del Cielo, y ellos habrían puesto al tanto a las autoridades de Santiago.

También recuerda que se produjo “un problema judicial y todo quedó ahí”, que no se hicieron más investigaciones.

“Mi campo está en Santiago, pero tengo mi residencia en el Chaco (Gancedo), la comunidad vive pendiente de lo que pasa con los meteoritos. Tuve varias conversaciones con gente de la provincia y firmé una conformidad para que trasladen el meteorito hacia Santiago, pero una fundación Mandela de Resistencia interpuso una medida de no innovar, y creo que sigue estando en el Parque. No sabría identificarlo, porque estaba como meteorito Santiago del Estero, que no está identificado de esa manera”, cuenta sobre el meteorito que habría sido bautizado como “Santiagueño”, del que tampoco se sabe en el Parque Campo del Cielo.

“Otro hecho se dio un día en que un trabajador de la estancia estaba desmalezando, y se encontró con que en el fondo había unas huellas de vehículos que ingresaban, y encontró el suelo cavado y movido. Fuimos con una pala, cavamos y más o menos a un metro de profundidad estaba la cabeza del meteorito. Nos llamó la atención de que estuviera muy superficial. Dimos aviso al intendente de Quimilí, mandó custodia al lugar, y después vino gente de Santiago a buscarlo, y es el que actualmente se encuentra en el CCB”, añadió. Al igual que “Nene”, cuenta que “hay un cráter en el campo, que fue estudiado, trabajaron con el campo magnético y existen más, pero nunca hicieron nada para extraerlos. Uno está en medio del campo, en una zona que nos pidieron que preservemos, y habría uno que sería muy grande, y no sería fácil sacarlo”.

“Nunca tuvimos ofertas de gente que lo haya querido comprar, y hubo alguna iniciativa para hacer algo atractivo por ahí, pero quedó en eso”, dijo finalmente.