Nelson Rojas: el “Protector Honorífico”

25/07/2022 - 13:27 Santiago

De pocas palabras y gestos simples, como todo habitante del interior más escondido de nuestra provincia, Nelson Rojas nos recibe en su casa, en el corazón de un extenso campo del que es dueño, y en el que vivieron sus abuelos y sus padres. Aquí están las piedras pintadas.

Fue declarado por la Municipalidad de Sumampa como “Protector Honorífico” de esas riquezas arquitectónicas, por lo que debimos esperar a que regresara de dar agua a sus animales para que nos autorizara a ingresar al lugar.

“He nacido aquí y es un orgullo y una responsabilidad estar encargado de esto, porque hay mucha gente que viene de afuera y hay que acompañarla cuando no vienen con los guías para que puedan llegar. Yo nací y me crié aquí y estas piedras ya estaban, no se sabe de qué año. Mis abuelos ya contaban de esas piedras. Siempre vino gente a conocer y uno los acompaña, porque debemos cuidar esto tan valioso”, dice.

Nelson Vive de la cría de animales, cabras y vacas, y “lejos lejos”, se va a trabajar en la cosecha por tres o cuatro meses. l