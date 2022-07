Semana de la “no dulzura”: aconsejan bajar el consumo de azúcar para prevenir enfermedad

26/07/2022 - 22:19 Santiago

Hasta el próximo domingo se desarrollará la nueva edición de la “Semana mundial de la no dulzura”, una campaña que propone generar conciencia sobre la importancia de moderar el consumo de azúcar y promover una mejor educación alimentaria para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

La campaña de este año “se propone complementar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, promulgada en noviembre de 2021 y reglamentada en marzo de 2022, con mayor educación y concientización pública”, expresa la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, sobre la importancia de esta actividad de concientización.

“Para no generar confusión es importante saber que el azúcar, como el resto de nutrientes, realiza funciones fisiológicas importantes, como proporcionar energía al ser humano. Nuestro organismo es capaz de utilizar la glucosa como fuente energética para el cerebro, pero hacemos referencia al que está presente de forma natural en muchos alimentos (como la fructosa de frutas y verduras y la lactosa de la leche y sus derivados), donde también es importante regular sus porciones de ingesta”, aclara la especialista.

“Conocidos como azúcares libres, se adicionan de manera intencionada en los productos para mejorar el perfil sensorial u organoléptico, con la finalidad de cumplir un papel importante en las texturas, consistencia, humedad y colores de los productos. Su consumo frecuente y en grandes porciones puede derivar en problemas como obesidad, caries y otras patologías”, expresa Carranza, para advertir sobre los riesgos.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de este tipo de azúcar no debe pasar de 10% de la ingesta calórica diaria total, tanto en adultos como en niños.

Además, una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica diaria “produciría beneficios para la salud”.

“Este tipo de azúcar está presente en jugos, gaseosas, bollería o alimentos precocinados y ultraprocesados. De estos, la OMS recomienda no tomar más de 25 gramos al día. Esto equivaldría a unas seis cucharaditas tipo café o seis terrones de azúcar”, indica la especialista en Nutrición.





RECOMENDACIONES

Es clave optar por la elaboración propia

La semana de la no dulzura, invita a plantear la alimentación desde una mirada más natural, con el propósito de reeducar a los paladares súper endulzados y exponer propuestas alimentarias sin exceso de azúcar, entendiéndose que lo no saludable es el exceso y no el azúcar en sí mismo.

“Es importante incluir hábitos como la elaboración propia de los alimentos, elegir alimentos como frutas y verduras frescas, no industrializadas, carnes f rescas, panificados frescos en porciones apropiadas prefiriendo los adquiridos en panaderías, no empaquetados. Todo lo ultraprocesado (lo que viene envasado y casi no necesita ninguna manipulación para ser consumido) tienen una gran cantidad de aditivos, entre ellos el azúcar libre o añadido”, advierte la especialista en Nutrición, Lic. Raquel Carranza.









La propuesta no es privarse de lo que nos gusta

“La propuesta no es privarse de lo que nos gusta sino reaprender a relacionarnos con los alimentos, reeducar al paladar, desacostumbrarlo de los sabores intensos en dulces o salados y degustar sus sabores naturales. Para esto la educación alimentaria nutricional es clave en todos los grupos etáreos”, aconseja la Lic. Raquel Carranza.

Y por ello, agrega algunos tips a tener en cuenta al momento de consumir dulces: “Si se desea comer algo dulce se pueden elegir frutas hasta 3 unidades medianas al día; y en preparaciones: ensalada de frutas, licuados, brochetes, fruta enteras, etc.; frutas secas y/o desecadas; helados frutales caseros; smoothie sin agregado de azúcar; yogures naturales sin agregado de azúcar”.