Invitan a unirse al Concurso Arte 2022 “Cincuenta años después”

31/07/2022 - 23:58 Santiago

Con motivo de la conmemoración del 50º Aniversario de la Tragedia / Milagro en los Andes de 1972, el Museo Andes 1972 e Isotécnica, con el apoyo de Gráfica Mosca y Galería Al Sur, invitan a participar del Segundo Concurso Internacional de Arte “Cincuenta años después”- Resiliencia.

En esta edición la disciplina será Escultura y/o Técnicas Mixtas en base a EPS (Poliestireno Expandido). Será premiada aquella obra cuyo creador interpretare y/o reflejare de la mejor manera, el tema y finalidad del presente concurso. Invitan a sumarse a artistas de todo el país.





Objetivo

El objetivo es despertar y mantener vivo el recuerdo y respeto hacia las 45 personas a bordo del fatídico vuelo del Fairchild FH 227 D (LCD) número 571, que culminara en lo que se dio por conocer como la tragedia/milagro en los Andes de 1972; y además abordar y difundir las enseñanzas que emanan de esta historia.

La convocatoria es internacional y podrán presentarse ar tistas profesionales y/o amateur con obras inéditas y exclusivamente realizadas para la temática de la convocatoria. Podrán participar personas particulares y/o grupos de personas mayores de 18 años.

El caso de que se presentare un grupo, este deberá asignar a una persona del grupo como representante y vocero ante la institución organizadora, a los efectos de trámites y otros. No podrán participar personas que guarden vínculo de parentesco primer grado (hijos, padres, cónyuges) con los empleados del museo, organizadores del concurso, patrocinadores y/o miembros del jurado. La inscripción al presente concurso es gratuita. Para participar es necesario completar la ficha que se podrá solicitar vía email a la siguient e d i r e c c i ó n : m u s e o a n des1972@gmail.com.

La suscripción y presentación de la ficha de inscripción tendrá carácter de declaración jurada sobre la autoría de los proyectos presentados por el o los participantes.

Las hasta 10 obras preseleccionadas pasarán a ser automáticamente propiedad patrimonial del museo. Sus autores no podrán efectuar ni comercializar imágenes y/o réplicas iguales o a escala de las obras sin la expresa autorización de los organizadores del concurso. Se podrá presentar 1 (una) obra como máximo por participante o grupo de participantes.