Prestigioso médico capacitará en trastorno depresivo mayor

12/08/2022 - 22:57 Santiago

Hoy de 9 a 17 tendrá lugar en la sede del Consejo Médico de Santiago del Estero el curso intensivo “Actualización en trastorno depresivo mayor y su comorbilidad con los trastornos de ansiedad”, que será dirigido por el profesor Dr. Sebastián Alvano, reconocido médico psiquiatra de nuestro país.

La capacitación está destinada a todo el personal que se desempeña en áreas de salud mental de la salud pública y privada, y la coordinación estará a cargo de la profesional santiagueña, doctora Eugenia Ávila.

E s t a c a p a c i t a c i ó n cuenta con la organización de la asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina (Apna), se entregarán certificados de asistencia, y la actividad otorgará créditos para la recertificación.

“Esta actividad es muy importante para todos los profesionales y personal de la salud mental, ya que vamos a abordar una amplia temática relacionada al trastorno depresivo mayor, que fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como el trastorno más discapacitante entre todas las enfermedades médicas”, adelantó el doctor Alvano en diálogo con EL LIBERAL.

Indicó además que se abordará el desarrollo de la neurobiología, la farmacología, la clínica, incluyendo diagnóstico principal, diagnósticos diferenciales, comorbilidades y evaluación de riesgo. Al finalizar la capacitación, se abordará sobre el tratamiento basado en la evidencia, incluyendo el tratamiento de cada una de la comorbilidades y los consensos sobre cómo se debe tratar la depresión resistente, de lo cual salieron los dos últimos consensos porque es un tema muy problemático, así como también cómo tratar a los pacientes con ideación suicida.