Padre Jorge Ramírez: "Dios es el fuego abrazador que llega a darnos vida"

14/08/2022 - 12:01 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Lucas 12, del 49 al 53, que habla de cómo Jesús llegó a la Tierra para traer fuego.

"Me puse a pensar de cómo hubiese querido Jesús que en este tiempo esté ardiendo el fuego sobre la Tierra y recuerdo a todas las personas que me dicen: 'Padre, yo no siento nada cuando rezo' o 'No voy a misa porque no siento nada'", dijo el sacerdote que brinda la misa en la parroquia San Juan Diego.

Y sentenció: "Es el amor de Dios el que puede encender tu corazón. Él es el fuego abrazador que llega a darnos vida. Si quieres sentir el calor, acercate a Dios".